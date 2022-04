INDITEX - Das Russland-Problem der Zara-Mutter

Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.) zählt zu den größten Textilunternehmen der Welt und ist eine der glänzendsten Erfolgsgeschichten der spanischen Wirtschaft. Der Unternehmensgründer Amancio Ortega, heute noch Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender, ist die mit Abstand reichste Person Spaniens und war lange Zeit auch in den Top Ten der reichsten Menschen weltweit. In Deutschland ist das Unternehmen vor allem durch die Tochterfirma Zara bekannt. In der Kritik steht es immer wieder im Bezug auf Fast Fashion, also billiger Trend- bzw. Wegwerfmode. Die jüngsten Kursverluste haben die Aktie wieder auf das Niveau der Tiefs im Corona-Crash zurückgeworfen, dort läuft ein größerer Stabilisierungsversuch.

Labiles Chartbild

Nach einer starken Erholung ausgehend vom 2020er Tief bei 18,495 EUR bröckeln die Kurse jetzt wieder. Wird die heute getestete Aufwärtstrendlinie seit den Jahrestiefs gebrochen, könnte es nochmals abwärts gehen zum 2020er Tief bei 18,495 EUR. Dessen nachhaltiger Bruch würde größere Verkaufssignale mit Zielen bei 17,00 - 17,10 und später 14,80 EUR auslösen.

Gelingt kurzfristig eine Rückkehr per Tagesschlusskurs über 20,60 EUR, wäre eine weitere Erholungswelle bis 22,80 - 22,90 und ggf. 24,20 - 24,51 EUR möglich. Oberhalb davon wäre Platz bis zum wichtigen Widerstandsbereich bei 27,00 - 27,30 EUR. Erst dessen Bruch würde wieder größere Kaufsignale liefern.

Fazit: Die weitere Marschrichtung ist unklar. Der temporäre Verlust des zweitgrößten Marktes Russland sorgt für reichlich Unsicherheit bei den Anlegern. Ob und wann das Geschäft wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. Bis dahin bleiben erhöhte Risiken bestehen.

Inditex Industria de Diseño Textil S.A.

