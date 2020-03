Ingram Micro Cloud bietet Microsoft-Wiederverkäufern mit Rebranding von Office 365 neuen Support

Ingram Micro Cloud hat heute Informationen und Programme angekündigt, mit denen Wiederverkäufer ihre Kunden besser dabei unterstützen können, das aktuelle Rebranding von KMU-Abos von Office 365 von Microsoft Inc. einfach und mit Erfolg zu handhaben.

Bei Ingram Micro Cloud bieten wir unseren Partnern zwei neue Anreize an: 30 Tage kostenlos für neue Microsoft 365 Arbeitsplätze, die (in ausgewählten Märkten) über Cloud Marketplace gekauft werden, sowie kostenlose Migration von E-Mails und Daten zu Microsoft 365.

Microsoft 365 ist die Produktivitäts-Cloud, deren Anwender das erreichen können, worauf es ankommt – bei der Arbeit und im Leben: mit erstklassigen Office-Apps, intelligenten Clouddiensten und fortgeschrittener Sicherheit. Die Teams von Microsoft werden weiterhin mit dabei sein und Ressourcen für Fernarbeit bereitstellen, die in der heutigen Situation besonders wichtig sind. Office 365 Businesspläne für KMU werden am 21. April 2020 in Microsoft 365 Businesspläne umbenannt. Der aktualisierte Name für Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Microsoft 365 Business und Office 365 Business wird ab dem 21. April 2020 jeweils ebenfalls in den Ingram Micro Cloud Marketplace aufgenommen werden. Wir ermutigen alle Partner dazu, die neuen Namenskonventionen bis dahin zu übernehmen.

Die Entwicklung von Praktiken für den modernen Arbeitsplatz findet mit den neuen Businessplänen von Microsoft 365 jetzt überall statt. Für Partner, die ihren Weg in die Cloud beginnend mit Microsoft 365 beschleunigen möchten, bietet unser Programm Modern Workplace Accelerate exklusive Services, Aktionen und Angebote zum Aufbau erfolgreicher Praktiken. Details zu dem Programm und Anmeldung hier.

„Für den Wechsel in die Cloud braucht man spezifische Tools und Kompetenzen“, sagt Tim Fitzgerald, Vice President Kanalvertrieb bei Ingram Micro Cloud. „Ingram Micro Cloud ist hier, um die Partner dabei zu unterstützen, diesen Weg noch schneller zu gehen. Wir denken, dass es gar keinen besseren Zeitpunkt geben könnte, um mit Microsoft 365 vorauszugehen.“

Außerdem wird Ingram Micro Cloud sein Angebot einer kostenlosen Migration bis zum 30. Juni 2020 verlängern. Bei diesem Angebot können die Kanalpartner eine Lizenz für eine kostenlose FLY-Migration erhalten, um ihre Daten reibungslos in die Cloud zu migrieren, wenn sie neue Arbeitsplätze für Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard (Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium), Microsoft 365 Business Premium (Microsoft 365 Business), Microsoft 365 E3 oder E5 kaufen. Details zu dem Angebot finden Sie hier.

Über Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud bringt Innovatoren und Problemlöser zusammen, damit die Welt mehr erreicht. Das Unternehmen fördert und managt die komplexe digitale Wertschöpfungskette der Cloud – alles über die CloudBlue-Technologie. Ingram Micro Cloud ist in 64 Ländern tätig und hat über 55.000 Wiederverkäufer als Partner. Der Cloud Marketplace des Unternehmens bedient 6,5 Millionen Arbeitsplätze und bietet mehr als 120 Cloudlösungen an. Mit seiner unerreichten globalen Reichweite, dem einfachen Zugang zu automatischen Tools für Markteinführungen und Integrationen, profunder technischer Fachkompetenz und einer sorgfältig kuratierten Auswahl skalierbarer SaaS- und IaaS-Lösungen unterstützt Ingram Micro Cloud Händler, Wiederverkäufer und Anbieter von Managed Services mit dem Angebot „More as a Service“ (Mehr als Service). Nähere Informationen finden Sie auf www.IngramMicroCloud.com.

