InMoment wird von unabhängigem Analystenhaus als führend im Bereich Customer Feedback Management ausgezeichnet

Top Bewertungen für den Anbieter von Kunden- und Mitarbeiterfeedbacklösungen bei Return-On-Investment, Produktvision, Servicequalität und Strategie.

InMoment®, der weltweit führende Anbieter von Experience Improvement (XI)™ Lösungen, wurde im frisch erschienenen Forrester Wave™-Bericht: “Customer Feedback Management Platforms, Q2 2021” als Leader eingestuft.

InMoment erhält die Auszeichnung sowohl für sein derzeitiges Software- und Serviceangebot, als auch für seine Zukunftsstrategie. InMoment ist als einer der größten Lösungsanbieter im Bereich Kunden- und Mitarbeiterfeedback, neben allen anderen relevanten Wettbewerbern von Forrester eingeladen worden, am Forrester Wave Report Q2 2021 teilzunehmen. In dem Bericht erzielte InMoment nun die höchstmögliche Punktzahl für insgesamt sogar 11 Kriterien in drei Kategorien:

AKTUELLES ANGEBOT

EInfluss auf den Geschäftserfolg/ROI der CX Lösung

Skalierbarkeit

Fördert eine kundenzentrierte Kultur

Mitarbeiterfeedback (EX/VOE)

Bild- und Video-Feedback und -Auswertung

Beratung und Servicequalität

STRATEGIE

Produktvision

Nachgewiesene Lieferung der Produkt-Roadmap

Unternehmensstrategie

Service-Strategie

MARKTPRÄSENZ

Umsatz

Globale Präsenz

Forrester schreibt: „InMoment ist eine gute Wahl für Unternehmen, die einen ROI-orientierten Technologie- und Servicepartner suchen. Referenzkunden berichten, dass sie InMoment für seine Technologie und der Nachweisbarkeit eines Mehrwertes ausgewählt haben – sie beschreiben die Preisgestaltung des Anbieters als angemessen und transparent. Sie loben auch InMoments partnerschaftlichen Ansatz und dessen Fokus auf die Erzielung von Ergebnissen. Die Referenzen geben InMoment außergewöhnlich gute Noten für die Fähigkeit, die geschäftlichen Auswirkungen und den ROI von CX aufzuzeigen.“

Zu den Mitarbeitern von InMoment schreibt Forrester: „86 % [der InMoment-Mitarbeiter] konzentrieren sich auf die Bereiche Produkt und Technologie, Professional Services, Beratung und Kundenerfolg, was den Anbieter in die Lage versetzt, seine Positionierung auf Experience Improvement (XI) zu leben, indem er den Fokus von dem reinen Management von Kundenerlebnissen auf deren Verbesserung verlagert.“

„Unsere Strategie ist es, die Branche herauszufordern, indem wir die Ansätze neu überdenken und besser machen – von der Technologie über die Dienstleistungen, die wir bieten bis hin zu unserem Fokus auf die Beschleunigung von Experience Improvement“, sagt Andrew Joiner, CEO von InMoment. „Wir investieren weiterhin konsequent in Technologie-Innovationen, Kunden-Services und den Ausbau unserer globalen Präsenz, um die Top-Marken der Welt dabei zu unterstützen, ihre Erlebnisse und die daraus resultierenden Geschäftsergebnisse und den positiven ROI zu verbessern.“ “Besonders stolz sind wir auf den Einfluss unserer Kunden auf die herausragende Marktposition”, ergänzt Stephan Thun, President & Managing Director EMEA bei InMoment. “Das Feedback unserer Kunden zeigt, dass wir mit unserer Mission, der beste Partner unserer Kunden dabei zu sein, Kunden- und Mitarbeitererlebnisse mit Expertise und Leidenschaft ergebnisorientiert zu verbessern, auf dem richtigen Weg sind”.

Laden Sie sich ein kostenloses Exemplar des Berichts herunter.

Über InMoment

InMoment unterstützt mehr als die Hälfte aller Fortune 500 Unternehmen dabei, Kunden- und Mitarbeiterfeedback an allen Touchpoints einzuholen und Erlebnisse laufend zu verbessern. Das Herzstück der Aktivitäten ist eine einzigartige Kombination aus Software zur Datenerhebung, -analytik und Aktionssteuerung auf allen Unternehmensebenen gepaart mit jahrzehntelanger Beratungskompetenz. Mit einer preisgekrönten Plattform und der Fachkompetenz globaler Expertenteams bietet InMoment Lösungen für Experience Improvement (XI), die es Unternehmen ermöglichen, noch kundenzentrierter zu agieren und die Schlüsselmomente der Kundenbeziehungen zu optimieren. Weltweit zählen mehr als 1700 Mitarbeiter, davon circa 120 in Deutschland, zum InMoment Team.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210511005902/de/

Diana Tyszkiewicz, InMoment, diana.tyszkiewicz@inmoment.com, +49 40 369 8330