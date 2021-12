Interactive Brokers startet mit „IMPACT“ eine mobile Trading-Plattform für sozialbewusste Anleger auf der ganzen Welt

IMPACT ermöglicht den Nutzern die Anlage im Einklang mit ihren Werten und die Gestaltung der Welt, die sie sich wünschen

Interactive Brokers Group (Nasdaq:IBKR), ein weltweit operierendes Börsenmaklerunternehmen, hat heute IMPACT für Investoren auf der ganzen Welt eingeführt. IMPACT ist eine zum Patent angemeldete mobile Trading-Anwendung, die Anlegern helfen soll, ihre Portfolios auf einfache Weise an ihren Werten auszurichten und die Zukunft, die sie sich wünschen, zu gestalten. Anknüpfend an unsere Trading-Initiativen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) ist IMPACT von Interactive Brokers geprägt von einem einfachen und intuitiven App-Design, das den Prozess des nachhaltigen Investments für alle Anleger vereinfacht. Nach dem Launch von IMPACT für US-Investoren erfolgt der weltweite Start zu einem Zeitpunkt, an dem ESG-Themen für Investoren auf globaler Ebene immer wichtiger werden. Das Global Impact Investor Network schätzt die Gesamtgröße des Marktes auf 715 Milliarden US-Dollar, die von 1.720 Organisationen verwaltet werden.

„IMPACT legt den Nutzen und die Ausrichtung an Werten, die unser Impact Dashboard bietet, in die Hand des Anlegers“, so Will Peterffy, ESG Director bei Interactive Brokers. „Wir führen eine neue Investorengeneration an, die wertebasierte Investitionen tätigt, indem wir sie in die Lage versetzen, ihren eigenen, an bewussten Anlagen ausgerichteten Plan basierend auf ihren persönlichen Werten zu entwickeln, der Verantwortlichkeit und Transparenz bietet.“

IMPACT ermöglicht Investoren die Auswahl ihrer persönlichen Investitionskriterien aus 13 Werten und Prinzipien: Saubere Luft, reines Wasser, Meereslebewesen, Landgesundheit, Verbraucherschutz, ethische Unternehmensführung, Geschlechtergleichstellung, Rassengleichheit, LGBTQ-Inklusion, Transparenz von Unternehmen, nachhaltiger Produktlebenszyklus, achtsame Geschäftsmodelle sowie faire Arbeitsbedingungen und die erfolgreiche Entwicklung von Gemeinden. Überdies können die Anleger Investitionen basierend auf 10 Kategorien ausschließen: Tierversuche, Kontroversen im Hinblick auf die Unternehmensethik, politische Ausgaben und Lobbying in Unternehmen, energieintensive, fossile Brennstoffe, Treibhausgasemissionen, Sondermüll, hoher Wasserverbrauch, Tabak, Alkohol und Glücksspiele sowie Waffen und Waffenhersteller.

Die App bietet basierend auf dieser Auswahl Impact Scores für bestehende Portfolios und Beteiligungen und zeigt Unternehmen auf, die den von den Anlegern gewählten Kriterien nachkommen. (Interactive Brokers verwendet von Drittanbietern bereitgestellte ESG-Daten und kombiniert diese mit den Wertorientierungen des Kunden, um Impact Scores zu generieren.) Das und die Möglichkeit, finanzielle Messgrößen für Aktien zu bewerten und die Impact Scores der Unternehmen zu prüfen, ermöglicht es den Anlegern, ihre Scores durch die Auswahl alternativer Unternehmen auf einfache und effiziente Weise zu verbessern.

Überdies enthält IMPACT mit der „Swap“-Funktion ein einzigartiges Angebot, das den Nutzern den Tausch von Positionen im selben Dollarbetrag von einer Aktie in eine andere ermöglicht. Anleger können basierend auf dem Vergleich von Impact Scores verschiedener Unternehmen mit einem Fingertipp gleichzeitig Aktien kaufen und verkaufen. Diese Funktion ist nur für US-amerikanische Aktien verfügbar.

„Mit der in IMPACT enthaltene ‚Swap‘-Funktion sind wir unseren Mitbewerbern einen Schritt voraus, denn sie ermöglicht es den Kunden, ihre Portfoliopositionen auf einfache Weise auf das auszurichten, woran ihnen am meisten liegt, und darauf sind wir wirklich stolz“, ergänzte Edward Soffer, ESG Manager bei Interactive Brokers. „Die App ist für Investoren von heute konzipiert, die erkannt haben, dass ihre Investitionen einen Impact haben und den Wandel beschleunigen.“

Einhergehend mit der Markteinführung ist Interactive Brokers eine Partnerschaft mit One Tree Planted im Rahmen der Initiative IMPACT Plant a Forest eingegangen. Verfügbar für die ersten 30.000 Kunden, die sich für IMPACT registrieren, gibt das Programm Plant a Forest den Anlegern die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Für jede 1.000 Dollar, die ein Anleger auf sein Konto einzahlt, pflanzt IMPACT 25 Bäume. Für den Gegenwert von einem Baum pro eingezahlten 40 Dollar können die IBKR-Kunden, die die IMPACT-App nutzen, ganz einfach Wiederaufforstungsmaßnahmen unterstützen und IMPACT anweisen, Bäume in umweltkritischen Regionen wie Kalifornien, Mexiko, der Elfenbeinküste oder Indien zu pflanzen. Die gemeinnützige Organisation One Tree Planted pflanzt weltweit Bäume zur Bekämpfung des Klimawandels und der Entwaldung und arbeitet mit sorgfältig ausgewählten Wiederaufforstungsorganisationen in Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und Asien zusammen.

Um weitere Informationen, darunter Offenlegungen, zu erhalten und die IMPACT-App herunterzuladen, besuchen Sie:

Vereinigtes Königreich: https://impact.interactivebrokers.co.uk/



Westeuropa: https://impact.interactivebrokers.ie/



Mitteleuropa: https://impact.interactivebrokers.hu/



Australien: https://impact.interactivebrokers.com.au/



Hongkong: https://impact.interactivebrokers.com.hk/



Singapur: https://impact.interactivebrokers.com.sg/



Kanada: https://impact.interactivebrokers.ca/



Sonstige: https://impact.interactivebrokers.com

IMPACT ist für Einwohner von Indien und Japan nicht verfügbar.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen an über 135 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut „Barron’s Best Online Broker Review“ vom 26. Februar 2021 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker.

Medien: Katherine Ewert, media@ibkr.com