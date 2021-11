InVeris Training Solutions stellt mit SRCE™ ein revolutionäres Schulungssystem mit erweiterter Realität vor

InVeris Training Solutions, der führende Anbieter von integrierten Schulungssystemen mit scharfer Munition und virtuellen Waffen für militärische Truppen, Strafverfolgungsbehörden und öffentliche Schießanlagen, stellt heute mit SRCE™ (ausgesprochen wie „Source“, steht für See, Rehearse, Collectively Experience, was so viel bedeutet wie sehen, einüben und gemeinsam erleben) einen bahnbrechenden ungebundenen Waffenschulungssimulator mit Elementen von erweiterter Realität vor. InVeris Training Solutions bietet die fortschrittlichste Technologie für erweiterte Realität, die in Schulungssimulatoren für Militär und Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht – eine Leistung, die von vielen Branchenkennern erst in einigen Jahren für möglich gehalten wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211129005811/de/

SRCE is the only untethered AR training solution on the market—allowing up to 4 participants to train with simulated weapons and tactical gear. (Photo: Business Wire)

„Erweiterte Realität bringt das Beste aus der virtuellen und der realen Welt auf eine Weise zusammen, die vollkommen realistisch, übergangslos, anpassbar und wirtschaftlich sinnvoll ist“, so InVeris-CEO Al Weggeman. „Physische Schulungsanlagen können gescannt und erweitert werden, sodass sie durch die Integration von externen Inhalten innerhalb weniger Minuten in realistische Übungsgelände umgewandelt werden können. Noch wichtiger ist dabei, dass wir Einzel- und Teamleistungen durch hochpräzise Standortbestimmungen aller Teilnehmer, Waffen und sogar einzelner Patronen in Echtzeit vergleichen und messen können.“

Wichtige Schulungen mit Gewaltanwendung können nun überall dort stattfinden, wo sie notwendig sind. Diese noch nie da gewesene, vollkommen immersive Technologie bietet eine Möglichkeit, um Methoden, Taktiken und Abläufe mithilfe von Sensoren für Standortbestimmung, Bewegungen, Orientierung und Biometrie in Echtzeit für Schulungen und Einsätze sichtbar, einübbar und gemeinsam erlebbar zu machen. Die firmeneigene Scantechnologie in SRCE ermöglicht es einem Instrukteur, den für ein Schießübungsgelände vorgesehenen Raum mithilfe eines Tablets oder eines anderen Geräts mit einer hochauflösenden Kamera zu erfassen. Feindliche Truppen, verdächtige Personen, Täuschziele, Geiseln und weitere Parteien werden alle digital bereitgestellt, wodurch Rollenspiele mit Gegnern entfallen. Die Möglichkeit der Einrichtung eines virtuellen Schießübungsgeländes im Fluge mit SRCE bietet sich auch für Schulungssituationen mit Amokschützen und Einsatzübungen an. Ungebundene Wearable-Technologien, darunter ein Head-Mounted Display mit AR-Kapazität, ermöglichen eine realistische Immersion, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken, und sind voll kompatibel mit den hochpräzisen BlueFire®-Waffensimulatoren von InVeris.

Die beispiellose interaktive AAR-Funktion (After-Action Review) erfasst Daten von bisher nicht verfügbaren Kennwerten wie Mündungsrichtung, abgefeuerten Schüssen, Fehlschüssen, Blickrichtung und Kopfhaltung für statistische Analysen. Körpersensoren überwachen Herzfrequenz, Atmung, Blick und andere biologische Zeichen der Schulungsteilnehmer in Echtzeit. Die Schulungsteilnehmer können zudem ihre bereits absolvierten Schulungen Schritt für Schritt abspielen und betrachten, um ihre Einsatzleistung zu beurteilen. Diese ebenfalls höchst immersive AAR-Funktion gibt Instrukteuren die optimale Gelegenheit zur Steigerung der Schulungstreue und der Aufnahme des Gelernten.

Weitere Informationen zu SRCE finden sich unter https://www.inveristraining.com/srce.

Über InVeris Training Solutions

InVeris Training Solutions bietet innovative Schulungslösungen für militärische Truppen, Strafverfolgungsbehörden und Besitzer von privaten Schießanlagen rund um die Welt. Mit seinen Vorgängerunternehmen FATS® und Caswell hat InVeris Training Solutions in seiner 95-jährigen Geschichte weltweit mehr als 15.500 Schießanlagen mit scharfer Munition und 7500 virtuelle Systeme eingerichtet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Suwanee (Georgia, USA) und arbeitet mit Kunden in den USA und auf der ganzen Welt von Niederlassungen auf fünf Kontinenten aus zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211129005811/de/

Michelle Henderson

Leiterin Marketing

InVeris Training Solutions

+1 678 288 1090

michelle.henderson@inveristraining.com