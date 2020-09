IPOs im Fokus: Siemens Energy mit wackeligem Start | Bit Hit | Kioxia

Drei Börsengänge stehen im Fokus des Geschehens: Siemens Energy, die abgespaltene Energietechnik-Tochter des DAX-Konzerns Siemens, Kioxia in Japan und Big Hit in Korea. Über Licht und Schatten bei den dreien, die aufgehellte Stimmung an den Aktienmärkten und die aktuelle Entwicklung am Rohstoffmarkt berichtet Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas im wöchentlichen Marktgespräch.