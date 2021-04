Iran meldet Angriff auf eines seiner Schiffe

Dubai (Reuters) - Ein iranisches Schiff ist nach staatlichen Angaben im Roten Meer angegriffen worden.

"Die Explosion ereignete sich am Dienstagmorgen in der Nähe der Küste von Dschibuti", teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran am Mittwoch mit. An der "Sawis" sei geringer Sachschaden entstanden, Opfer habe es keine gegeben. Es habe sich um ein ziviles Schiff gehandelt. Der Vorfall werde untersucht.

Seit Februar wurden wiederholt Angriffe auf iranische und israelische Frachtschiffe gemeldet. Beide Seiten haben sich jeweils gegenseitig dafür verantwortlich gemacht. Vertreter Israels lehnten eine Stellungnahme zu dem jüngsten Vorfall ab.