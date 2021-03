IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Nur noch zwei Tage, um der Tycoon-Plattform vor dem Listing beizutreten

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Nur noch zwei Tage, um der Tycoon-Plattform vor dem Listing beizutreten

PAPHOS, ZYPERN / 30. März 2021. Das exponentielle Wachstum der digitalen Finanz- und Krypto-Industrie, zieht Millionen von Menschen an, um an diesen spannenden Investitionsmöglichkeiten teilzunehmen. Die Menschen suchen nach digitalen Anlagen, um ihre Risiken zu minimieren und Wohlstand in diesen unsicheren Zeiten zu schaffen. Hier kommt Tycoon, die weltweit fortschrittlichste soziale Handelsplattform, die eine Brücke zwischen Anfängern und fortgeschrittenen Krypto-Händlern schlägt.

Ermöglicht einen reibungslosen Einstieg ins Crypto-Trading

Tycoon verbindet alle Arten von Händlern über eine leistungsstarke API mit der Binance-Börse, der weltweit größten und renommiertesten Plattform zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte.

Neulinge können einfach professionellen Händlern folgen und ihre Trades "kopieren". Wenn der Profi-Händler einen Gewinn macht, tun das auch die Anfänger, die ihm folgen. Der Profi-Händler gewinnt an Reputation und zieht mehr Follower an, und die Follower verdienen, während sie die Grundlagen des erfolgreichen Handels lernen.

Copy-Trading auf Tycoon bedeutet, dass man tatsächlich professionelle Trader kopiert, die "echte" Kryptowährungen an einer "echten" Börse handeln. Stattdessen wird Copy-Trading heutzutage meist von CFD-Brokern angeboten, was bedeutet, dass Trader nicht mit "echten" Vermögenswerten handeln, sondern mit Finanzderivaten, und die meisten dieser Broker profitieren von den Verlusten der Trader, ohne dabei klar und ehrlich zu sein. Diese Broker halten auch die Gelder der Trader nach ihrem Ermessen und bestimmen die Preisgestaltung für die

Vermögenswerte, die sie zum Handel anbieten.

Was macht Tycoon besonders?

Tycoon löst das Problem eines jeden Neulings - die Unfähigkeit, die Feinheiten des Krypto-Handels zu verstehen und die Angst, Verluste zu machen - durch die Bereitstellung einer intuitiven Schnittstelle, um professionellen Händlern zu folgen und ihre exakten Trades zu kopieren. Das Trading wurde optimiert und ist einfacher zu verstehen dank dieser erstaunlichen Funktionen:

- Behalten Sie die Kontrolle: Kunden behalten die volle Kontrolle über ihre Trades. Trader verbinden sich mit einem API-Schlüssel, der der Plattform bestimmte Berechtigungen erteilen kann, zum Beispiel: Lesen, Ausführen, etc. Trader entscheiden selbst, welche Berechtigungen sie erteilen (je nach ihren Absichten, ob sie Trader oder Follower sind). Abhebungsberechtigungen sind nicht erforderlich, und nur der Besitzer kann von seinem Börsenkonto abheben.

- Sicher aufbewahren: Alle Gelder bleiben auf dem eigenen Börsenkonto des Traders. Die Tycoon-Plattform verwahrt keine Gelder der Trader. Tycoon fungiert als Bindeglied zwischen Followern, Händlern und Kryptowährungsbörsen.

- Bleiben Sie fair: Der Tycoon-Plattform geht es nur gut, wenn es allen gut geht. Die Tycoon-Plattform hat ein auf Gewinnbeteiligung basierendes Geschäftsmodell und probiert die Wünsche des Kunden bestmöglich zu erfüllen.

Die Plattform wurde entwickelt, um Menschen zu helfen, die richtige Strategie zu finden - indem sie einfach die Trades von professionellen Händlern kopieren!

Tycoon Tokens

Tycoon Tokens (TYC) Hauptanwendungsfall innerhalb der Plattform ist die Zahlung einer reduzierten Gewinnbeteiligungsgebühr. Es ist immer noch möglich, Tycoon Token für einen Preis von $0,10 bis Ende März 2021 zu kaufen, vor dem bevorstehenden Krypto-Börsengang im April 2021. Token-Inhaber erhalten einen frühen Zugang zur Plattform und ihrer spannenden Copy-Trading-Funktionalität.

Fazit

Die Plattform von Tycoon ist das Ergebnis eines intensiven Entwicklungsprozesses, der von einem starken Team aus Experten in den Bereichen Blockchain, IT und Finanzen durchgeführt wurde.

Die Vision von Tycoon ist es, einen freundlichen Einstieg in die Cryptotradingarena für Benutzer zu bieten, die noch nicht wissen, wie sie anfangen sollen, und sicherzustellen, dass sie von Profis geführt werden, die an ihrer Leistung gemessen werden können.

Der CrowdSale von Tycoon endet am 31. März 2021 und hat bereits Tausende von Investoren angelockt.

Niemand sollte diese Chance verpassen, in die boomende Cryptotradingwelt einzusteigen.

