IRW-PRESS: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration veröffentlicht Unternehmensupdate und erinnert Aktionäre an Haupt- und Sonderversammlung per Webcast

Montreal, Kanada - 10. Mai 2021 - Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) Amex veröffentlicht ein Unternehmensupdate und erinnert seine Aktionäre an die Hauptversammlung und die Sonderversammlung, die am Dienstag, 11. Mai 2021 um 10:00 AM Eastern aufgrund der aktuellen COVID-19-Regeln in Form eines Webcast stattfindet. Informationen zur Registrierung zum Webcast finden Sie am Ende dieser Meldung.

Unternehmenshöhepunkte:

- Seit Januar 2021 erhielt das Unternehmen 4.276.476 $ aufgrund der Ausübung von Warrants im Zusammenhang mit früheren Privatplatzierungsangeboten.

- Mit Ausübung dieser Warrants verfügt das Unternehmen jetzt über rund 26 Mio. $ an Barmitteln

- Seit Januar 2021 hat Amex 51.000 Bohrmeter abgeschlossen, wobei 70.000 Meter zwischen Mai und Oktober 2021 abgeschlossen werden sollen. Hinterher möchte Amex mit einer ersten NI43-101-konformen Ressourcenschätzung beginnen.

- Ziel des Bohrprogramms ist, die bekannten Goldzonen, die entlang des 3,2 km langen Goldkorridors Perron identifiziert wurden, entlang des Streichens und in die Tiefe zu erweitern. Außerdem möchte Amex sein Strukturmodell für die Exploration weiterer Goldzonen verwenden. Mit diesem Modell hat Amex vor kurzem die Zone 210 entdeckt. Zahlreiche andere Ziele für Bohrungen wurden identifiziert. Rund 25.000 Meter der Bohrungen konzentrieren sich auf regionale Bohrungen.

- Bislang warten 24.400 Proben in zwei verschiedenen Laboren auf die Analyseergebnisse.

Auf der morgigen Aktionärsversammlung werden Jacques Trottier, Chairman des Board of Directors, und Victor Cantore, President und CEO, einen Unternehmensüberblick liefern und die Aktionärsversammlung durchführen. Im Anschluss erfolgt eine Präsentation zum Explorationsupdate von Kelly Malcolm, Vice President Exploration.

Informationen zum Webcast

Um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten und den aktuellen Regierungsrichtlinien zur COVID-19-Pandemie zu entsprechen, muss Amex den Aktionären den Zugang zum geplanten Versammlungsort verweigern. Wir danken unseren Aktionären, dass sie nicht zum Versammlungsort kommen und auch keinen Stellvertreter damit beauftragen, das zu tun, da nur die Directors oder leitenden Angestellten anwesend sein dürfen, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung erforderlich sind.

Alle Aktionäre können aber per Webcast an der Versammlung teilnehmen:

https://zoom.us/j/93372233905?pwd=dUJjU0NXR1FtdkNKYzMxRWZJYWthQT09

Bitte registrieren Sie sich vor Beginn der Versammlung über den Link.

Über Amex

Amex Exploration Inc. ist ein Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Goldprojekte in der bergbaufreundlichen Rechtsprechungen Quebec zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 116 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Größe von 4.518 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung ermittelt. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. Zusätzlich zum Projekt Perron hält das Unternehmen ein Portfolio mit drei anderen Gold- und Basismetallkonzessionsgebieten in der Region Abitibi in Quebec und anderenorts in dieser kanadischen Provinz.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President & Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder ausgeht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das geplante Explorationsprogramm in der HGZ und der Denise Zone, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, den Zeitpunkt der Explorationsergebnisse, die Fähigkeit des Unternehmens, das Explorationsprogramm fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Gelder für die Fortsetzung der Explorationen sowie auf die potenzielle Mineralisierung oder die potenziellen Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie werden, sollte, weiterhin, erwarten, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, planen oder prognostizieren oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden, beinhalten unter anderem, dass erwartete, geschätzte oder geplante Explorationsausgaben nicht getätigt werden; dass geschätzte Mineralressourcen nicht verzeichnet werden; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58279

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58279&tr=1

