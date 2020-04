IRW-News: Carl Data Solutions: Tochtergesellschaft von Carl Data, FlowWorks, nimmt die Stadt Boulder, Colorado, in seine wachsende Kundenliste auf

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Tochtergesellschaft von Carl Data, FlowWorks, nimmt die Stadt Boulder, Colorado, in seine wachsende Kundenliste auf

Dienstag, 21. April 2020, Vancouver, British Columbia -- Carl Data Solutions (CSE:CRL.CN)(CNSX:CRL) (FRANKFURT:7C5) (OTC PINK:CDTAF) ("Carl" oder das Unternehmen "), ein Entwickler von BDaaS-basierten (Big-Data-as-a-Service-basierten) Lösungen für Datenintegration, Geschäftsanalytik und Industrial Internet-of-Things ("IIoT")-Geräten und -Anwendungen, gibt erfreut bekannt, dass FlowWorks Inc. eine Partnerschaft mit der Hach Company US Flow Division eingegangen ist, um die Stadt Boulder in Colorado mit zusätzlichen Kontrolldiensten auszustatten.

Boulder wird Hachs Datenlieferdienste nutzen, um die Durchflüsse im Kanalisationssystem der Stadt besser kontrollieren zu können. Diese Fließdaten sind wichtig für das effektive Management dieser unverzichtbaren urbanen Infrastruktur.

Hach ist eine Partnerschaft mit FlowWorks eingegangen, um Boulder mit den notwendigen Hilfsmitteln auszustatten, die die Stadt benötigt, um eine Infiltrations- und Zuflussanalyse durchzuführen, Alarme einzustellen und bestehende Rohdaten über eine einzige webbasierte (SaaS)-Schnittstelle in umsetzbare Informationen umzuwandeln. Durch FlowWorks' cloudbasierte Lösung hat die Stadt jederzeit und von überall aus - ob im Büro, auf der Straße oder in Heimarbeit - schnellen Zugriff auf ihre Daten.

Außerdem hat Hach seine Vereinbarung zur Überwachung bei Abfallströmen mit der Stadt Dallas erneuert. Hach verwendet bei diesem Projekt die FlowWorks-Anwendung, um Analysen in Echtzeit durchzuführen, Alarme einzustellen und bestehende Rohdaten über einen einzigen cloudbasierten Service (SaaS) in umsetzbare Informationen umzuwandeln.

Kevin Marsh, President von FlowWorks, sagte dazu: Hach ist ein hervorragender Partner für FlowWorks, durch den wir den Städten eine umfassende Durchflusskontrolllösung anbieten können. Da extreme Wetterbedingungen und andere Ereignisse, die diese Art von Infrastruktur beeinträchtigen, immer häufiger werden, steigt auch der Bedarf nach solchen Diensten immer mehr."

Greg Johnston President und CEO von Carl Data Solutions fügte noch hinzu: Es ist toll, das Wachstum von FlowWorks durch die Verwendung von Carl Datas Kernprodukt zu beobachten, durch das die Anwendung mit schnellen und skalierbaren Datenerfassungs- und -sammlungsdiensten sowie Abruf von Zeitreihendatensets ausgestattet ist.

Über Hach

Hachs Analysegeräte, Dienste, Software und Reagenzien werden zur Sicherstellung der Wasserqualität in verschiedenen Industriebereichen in weltweit mehr als 100 Ländern verwendet. Mehr Informationen finden Sie unter www.hach.com

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine leistungsstarke Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendung zur Sammlung, Überwachung und Analyse aller Arten von Umweltdaten im Rahmen eines flexiblen, erschwinglichen und benutzerfreundlichen Systems. Die FlowWorks-Anwendung bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten von allen Arten von Überwachungsgeräten, Messgeräten und Sensor-Hardware, SCADA-Systemen sowie anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu erfassen und die gesammelten Informationen in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, um umfassende Analysen und Berichte zu erstellen, wodurch der Endverbraucher Zeit und Geld spart. Weitere Informationen über die FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IoT (Internet of Things) und BDaaS (Big Data as a Service)-Unternehmen, das einen firmeneigenen Datenerfassungs-, -speicherungs- und -abrufdienst für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Über seine Tochtergesellschaften Astra Smart Systems und FlowWorks Inc unterstützt Carl Data seine Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über ein leistungsfähiges End-to-End-Netzwerk, auf der anwenderspezifische Sensor-Arrays mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Modellierung kombiniert werden.

Carl Data bietet cloudbasierte Massenspeicherdienste und Analysewerkzeuge auf Basis des maschinellen Lernens (KI) an, um schnelle und skalierbare Lösungen für große Datenmengen, die von Regierung und Industrie erhoben werden, zur Verfügung zu stellen. Das Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

