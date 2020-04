IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Codebase beteiligt sich an einem Unternehmen, das ein transdermales Verabreichungssystem für Hydroxychlorchinin entwickelt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA (16. April 2020) - Das Investmentunternehmen Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B -

OTCQB: BKLLF) gibt mit großer Freude bekannt, dass es sich durch den Abschluss einer finalen Vereinbarung mit Wirkung zum 15. April 2020 die Rechte an einem innovativen Verabreichungssystem für das Arzneimittel Hydroxychlorchinin sichern konnte.

Codebase hat eine Exklusivvereinbarung unterzeichnet, die ein Entwicklungsprogramm für die Verabreichung von Hydroxychlorchinin über ein transdermales Pflaster ermöglicht, erklärt Herr George Tsafalas, President & CEO von Codebase. Hydroxychlorchinin wird seit Jahrzehnten als Tablette eingenommen. Diese orale Verabreichungsform lässt jedoch eine nur inadäquate Dosierung zu, ist mit Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, verschwommenem Sehen sowie Kopfschmerzen verbunden und hat insgesamt eine toxische Wirkung.

- Hydroxychlorchinin ist als vielversprechendes Arzneimittel zur Behandlung der aktuellen Covid-19-Erkrankung Gegenstand zahlreicher Publikationen.

- CODE hat zugestimmt, 49 % der Besitzanteile an einem Privatunternehmen zu erwerben, das sich die Rechte an einem System zur transdermalen Verabreichung von Hydroxychlorchinin (HCQ) gesichert hat. Für dieses System wurde vor kurzem eine provisorische Patentanmeldung eingebracht.

- Am 28. März hat die US-Arzneimittelbehörde FDA das Arzneimittel HCQ in einem beispiellosen Verfahren für die Verwendung bei Covid-19-Patienten und Krankenpflegepersonal in Härtefällen zugelassen.

- Dieses revolutionäre Verabreichungssystem ist zunächst im Einklang mit den Bestimmungen eines FDA-Zulassungsverfahrens über den verkürzten Zulassungsweg gemäß 505(b)(2) für die Behandlung der Covid-19-Erkrankung vorgesehen. Langfristig soll das Medikament von der FDA auch für die Behandlung von Malaria, Lupus und der rheumatoiden Arthritis zugelassen werden und damit jenen Langzeitpatienten eine innovative Therapieform bieten, die seit Jahrzehnten auf HCQ angewiesen sind und bisher die Nebenwirkungen in Zusammenhang mit dessen oraler Verabreichung hinnehmen mussten.

Codebase hat eine Vereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz unterzeichnet, um sich eine Beteiligung von 49 % an einem Privatunternehmen zu sichern, das vor kurzem in den USA eine provisorische Patentanmeldung für die transdermale Verabreichung von Hydroxychlorchinin eingereicht hat. Das Unternehmen wird 35 Millionen Stammaktien an die Aktionäre dieses Privatunternehmens ausgeben. Zusätzlich werden im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsvertrags mit dem in New York ansässigen Labor Reformulation Research Laboratories Inc. (RRL), das die Unterlagen für die Patentanmeldung und die dem System zugrundeliegende Technologie entwickelt hat, 25 Millionen Stammaktien emittiert. Diese Aktien werden zu einem vorab festgesetzten Preis von 0,05 Dollar pro Aktie ausgegeben. Die Vereinbarung ist an die bei Transaktionen dieser Art üblichen Abschlussbedingungen gebunden.

Während die Wirksamkeit von Hydroxychlorchinin in der Behandlung der Covid-19-Erkrankung derzeit noch im Rahmen einer Reihe früher Studien untersucht wird, ist aufgrund der Zulassung des Arzneimittels für die Indikationen Malaria, Lupus und rheumatoide Arthritis für dieses geplante neue Verabreichungssystem bereits ein Absatzmarkt gegeben. Mit der neuen Verabreichungsform sollte eine Vielzahl der häufigsten Nebenwirkungen dieser Behandlung - wie z.B. Übelkeit, Erbrechen, Appetitverlust, Durchfall, Benommenheit oder Kopfschmerzen - durch die kontrollierte und konstante Verabreichung beseitigt oder verringert werden können.

Mit der transdermalen Verabreichung kann eine Plasmakonzentration des Arzneimittels in einer vorgegebenen Menge über einen vorgegebenen Zeitraum erreicht werden, was möglicherweise zu einer deutlichen Abnahme der Nebenwirkungen gegenüber der seit Jahrzehnten üblichen oralen Verabreichung in Form von Tabletten führt. Durch die sichere und konsistente Dosierung lässt sich die Wirkung des Arzneimittels bei einer herabgesetzten Dosis deutlich steigern, weil die Passage durch den Magen-Darm-Trakt bei der transdermalen Verabreichung vermieden wird.

Das Auftragslabor RRL kann eine Gesamterfahrung von 75 Jahren auf dem Gebiet der transdermalen Verabreichung vorweisen und verfügt über die entsprechenden Kapazitäten, Gerätschaften und Fähigkeiten, um das Entwicklungsprogramm für ein Hydroxychlorchininmolekül zur transdermalen Verabreichung von der Forschung über Studien und behördliche Zulassungen bis hin zur Markteinführung von Hydroxychlorchinin als Medikament zur transdermalen Verabreichung abzuwickeln.

Im Rahmen der aktuellen Entwicklungsphase werden unter anderem Literaturrecherchen und Präformulierungsstudien durchgeführt.

Der wissenschaftliche Experte des Unternehmens hat den wissenschaftlichen Inhalt, der in dieser Pressemeldung veröffentlicht wird, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen stellt keine ausdrücklichen oder impliziten Behauptungen darüber auf, dass sein Produkt derzeit in der Lage ist die Covid-19-Erkrankung zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. ist ein Investmentunternehmen, das von Technologie- und Wirtschaftsexperten geleitet wird, die frühzeitig in tolle Ideen in zukunftsträchtigen Branchen, wie z. B. in der Cannabisbranche, investieren. Unsere Aktivitäten basieren auf dem Verständnis, dass es immer technologische Innovationen geben wird, die schon im Anfangsstadium Chancen für strategische Investitionen bergen und unseren Aktionären exponentielle Renditen bescheren. Wir suchen nach Innovatoren, die mit Plattformen, Protokollen und Innovationen - nicht nur mit Produkten - die Maßstäbe von morgen setzen, und unterstützen sie bei ihren Unternehmungen. Wir investieren frühzeitig, begleiten diese Gründer, bringen ihre Ideen auf den Markt und scheuen keine Mühen, um ihnen bei der Umsetzung ihrer Visionen zu helfen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem die erfolgreiche Entwicklung eines transdermalen Pflasters, die erfolgreichen Ergebnisse von Studien, andere konkurrierende Produkte, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, Branchenbedingungen und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

