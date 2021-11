IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Codebase erhält Update zum Fortschritt von Arcology

IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Codebase erhält Update zum Fortschritt von Arcology

- Arcology Team setzt Entwicklung fort, um eine nahtlose Umgebung für Entwickler von Ethereum zu schaffen

- Arcology Code deckt alle Ethereum Layer 2-Lösungen ab

- Arcology Team wird AWS-Testnet-Ergebnisse in Kürze veröffentlichen

Vancouver, BC, Kanada (16. November 2021) - Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Laurent Zhang, Gründer und President von Arcology, in welche CODE investiert ist, einen aktuellen Bericht über die Fortschritte von Arcology vorgelegt hat.

In den letzten 2 Monaten hat das Entwicklungsteam von Arcology einige sehr wichtige Aktualisierungen am ursprünglichen Design vorgenommen, sagte Laurent Zhang. 30 % des Arcology-Codes wurden neugeschrieben, um einige wichtige Funktionen der Ethereum Layer 2 (L2)-Skalierungslösungen abzudecken.

L2 war eins der meist diskutierten Themen in der Blockchain-Welt. Mit L2 können verschiedene Ethereum-Anwendungen parallel ausgeführt werden. Viele glauben, dass L2 das Problem der Skalierbarkeit von Ethereum lösen kann.

Aber L2 besitzt einen großen Nachteil; sie sind nicht composable, daher ist es von Natur aus schwierig für verschiedene L2s, miteinander zu interagieren. Anwendungen wie DeFi benötigen aber diese Zusammensetzbarkeit. Es gibt einige Workarounds, aber keine native Möglichkeit, dies zu tun. Arcology ist nun vollständig zusammensetzbar und bietet Entwicklern damit einen Vorteil.

Arcology ist skalierbarer als L2-Ethereum-Lösungen, ohne die L2-Probleme zu haben. Die letzten paar Monate haben wir an einigen Designdetails von Arcology gearbeitet. Um das neueste Update zu testen, haben wir Uniswap V2 auf Arcology eingesetzt, um zu sehen, wie es funktioniert und die Ergebnisse haben unsere Ziele erreicht bzw. übertroffen, sagte Herr Zhang.

Dieser Fortschritt bedeutet, dass Entwickler einige Änderungen an ihrem Quellcode vornehmen mussten, um frühere Versionen und die Vorteile des Arcology-Designs voll zu nutzen. Die ursprünglichen Ethereum-Anwendungen hätten ohne Änderungen auf Arcology ausgeführt werden können, aber im Allgemeinen wären die Leistungssteigerungen begrenzt gewesen.

Für Entwickler erfordert das Ändern von manchem Code in den Smart Contracts zusätzlichen Aufwand. Mithilfe von Arcology in seiner aktualisierten Form können Entwickler alles, was sie haben, einfach für Arcology neu bereitstellen, und das System macht es nahtlos, ganz ohne die Notwendigkeit, den Code zu ändern, fuhr Herr Zhang fort.

Mit der neuesten Version von Arcology müssen Entwickler von Ethereum keine Änderungen mehr an ihren Smart Contracts vornehmen. Sobald sie ihre Anwendungen auf Arcology umstellen, werden sie sofort eine erhebliche Leistungssteigerung erleben.

Die neueste Version wird voraussichtlich die Einstiegshürden für Ethereum-Entwickler für den Wechsel zu Arcology deutlich verringern, sobald das Hauptnetz gestartet ist. Das technische Team von Arcology hat einen groß angelegten Test auf Amazon AWS gestartet und wird die Testergebnisse bald veröffentlichen.

Über Codebase Ventures Inc.

Das Hauptaugenmerk von Codebase Ventures Inc. liegt auf dem Erwerb von frühzeitigen Beteiligungen in wachstumsstarken Technologiemärkten, wie z.B. dem Blockchain-Ökosystem und Fintech. Das Unternehmen sichert sich solche Chancen und setzt seine Beziehungen und sein Kapital gezielt für den Ausbau seiner Beteiligungen ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

George Tsafalas - Ivy Lu

Investor Relations

Tel: (877) 806-CODE (2633) (gebührenfrei) oder 1 (778) 806-5150

E-Mail: IR@codebase.ventures

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, könnten glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, Branchenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit Epidemien oder Pandemien wie COVID-19, einschließlich der Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft, die Finanzlage und die Ergebnisse des operativen Betriebs des Unternehmens, mangelnde Nachfrage der Anleger nach Bitcoin und/oder börsengehandelten Bitcoin-Futures-Fonds und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62656

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62656&tr=1

