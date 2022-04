IRW-News: Graph Blockchain Inc.: Update zum operativen Geschäft von Graph Blockchain

IRW-PRESS: Graph Blockchain Inc.: Update zum operativen Geschäft von Graph Blockchain

Toronto, Ontario - 20. April 2022 - Graph Blockchain Inc. (Graph oder das Unternehmen) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich, die neuesten Aktualisierungen zum Geschäftsbetrieb des Unternehmens und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften New World, Coin Analyser und Niftable bekannt zu geben.

Highlights der Fortschritte

- Graph Blockchain hat bei der Börse die Genehmigung zum Start eines Aktienrückkaufprogramms beantragt. Das Management ist der Ansicht, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist. Wir hoffen, die Genehmigung in Kürze zu erhalten.

- Das Team von New World arbeitet eng mit Ronaldinho in Toronto zusammen, um einen gemeinsamen Non-Fungible Token (NFT) zu entwickeln. Dieser NFT wird voraussichtlich im Juli offiziell auf den Markt kommen, wobei weitere Markteinführungen im Juni geplant sind, sobald die Plattform überarbeitet ist. New World arbeitet an vielen weiteren spannenden Initiativen, über die das Unternehmen in den kommenden Monaten weitere Informationen bereitstellen wird.

- Wir arbeiten weiterhin an der Ausgliederung von Coin Analyser und gehen davon aus, dass wir unseren Antrag einreichen werden, sobald die geprüften Finanzberichte fertiggestellt sind. Diese werden zum gleichen Zeitpunkt fertig sein, zu dem GBLC seine geprüften Jahresabschlüsse einreicht. Das Entwicklungsteam arbeitet weiterhin an dem KI-Prognosemodell, das in mehreren Phasen aktualisiert wird. Wir gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft über ein vorläufiges Modell verfügen und möglicherweise auf der Grundlage der ersten Indikatoren mit dem Handel einiger potenzieller Kryptowährungen beginnen können.

- Nach dem erfolgreichen Start des One Body Village (OBV) -NFTs arbeitet Niftable eng mit OBV zusammen, um einige vorläufige Kunstwerke zu erstellen, die für den Verkauf zu NFTs geprägt werden sollen. Wir planen, die nächsten NFTs von OBV in den nächsten Wochen auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus hat Niftable aktiv mit mehreren anderen Wohlfahrtsverbänden über die Möglichkeiten von NFTs gesprochen. Niftable nimmt im Juni an der CAGP National Conference on Strategic Philanthropy teil, von der man sich eine erhebliche Steigerung des Bekanntheitsgrads von Niftable verspricht.

Wir sind mit unseren Fortschritten sehr zufrieden und freuen uns darauf, unsere Aktionäre weiter auf dem Laufenden zu halten. Wir arbeiten kontinuierlich an diesen und anderen spannenden Projekten, sagte Paul Haber, CEO des Unternehmens.

Über Graph Blockchain

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake (POS)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO (Initial DEX Offerings) fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com.

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst können die Künstler einen breiteren Markt erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations & Kommunikation

Michael Vasile

michaelvasile@newworldinc.io

Paul Haber, CEO

416-318-6501

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: das weitere Wachstum des auf Kunst fokussierten NFT-Marktes. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die potenzielle Unfähigkeit von New World, den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain- und NFT-Branche im Allgemeinen verbundenen Risiken; den zunehmenden Wettbewerb auf dem NFT-Markt für Kunst; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen und des kunstorientierten NFT-Marktes im Besonderen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgane (wie in den Statuten der Canadian Securities Exchange bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

