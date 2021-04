IRW-News: IMC International Mining Corp.: IMC International Mining Corp. schließt erste Tranche einer Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: IMC International Mining Corp.: IMC International Mining Corp. schließt erste Tranche einer Privatplatzierung ab

16. April 2021, Vancouver, BC - IMC International Mining Corp. (CSE:IMCX) (OTC:IMIMF) (FWB:3MX) (IMC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Tranche wurden 6.486.870 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) zum Preis von 0,20 CAD pro FT-Einheit und 835.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,15 CAD pro Einheit begeben und ein Bruttoerlös von insgesamt 1.422.624,00 CAD erzielt.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens, die für die Zwecke des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem Non-Flow-Through-Warrant, der innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 0,30 CAD gegen eine Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens (eine Aktie) eingelöst werden kann. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Warrant, der innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 0,30 CAD gegen eine Aktie eingelöst werden kann.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten im Rahmen der Privatplatzierung wird vor dem 31. Dezember 2022 zur Finanzierung von Explorationsprogrammen auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia verwendet, welche als kanadische Explorationsausgaben (Canadian Exploration Expenses) und Flow-Through-Bergbauausgaben (Flow-Through Mining Expenditures) gemäß der Definition dieser Begriffe im kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) bzw. als Flow-Through-Bergbauausgaben in BC (BC Flow-Through Mining Expenditures) im Sinne des Einkommensteuergesetzes der Provinz British Columbia gelten. Der Erlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

In Verbindung mit der ersten Tranche der Platzierung hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) in Höhe von 77.533,68 CAD gezahlt und 398.781 Vermittler-Warrants begeben, die den jeweiligen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,20 CAD berechtigen.

Alle in Verbindung mit der ersten Tranche der Platzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum der ersten Tranche gebunden.

Greg Hawkins, seines Zeichens Chairman des Board of Directors des Unternehmens, und Sun Tzu Ventures Inc., ein privates Unternehmen, das von Dave McMillan, interimistischer Chief Executive Officer und Director des Unternehmens, kontrolliert wird, haben im Rahmen der ersten Tranche der Platzierung 500.000 FT-Einheiten bzw. 200.000 Einheiten gekauft. Diese Transaktion stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen hat in Bezug auf die Teilnahme der nahestehenden Parteien an der Platzierung die Befreiungen von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch genommen, da weder der Verkehrswert des Gegenstandes der Transaktion noch der Verkehrswert der von den nahestehenden Parteien gezahlten Gegenleistung mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der ersten Tranche der Platzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht, da die Details der Teilnahme der nahestehenden Parteien des Unternehmens an der Platzierung erst kurz vor Abschluss der ersten Tranche der Platzierung feststanden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher dort nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht eines Bundesstaates besteht.

FÜR IMC INTERNATIONAL MINING CORP.

David McMillan

Interimistischer Chief Executive Officer and Director

Telefon: +1-604-588-2110

Anlegerservice:

E-Mail: ir@imcxmining.com

Telefon: +1-604-588-2110

Website: https://imcxmining.com

ÜBER IMC INTERNATIONAL MINING CORP.

IMC ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Unternehmenswert durch die Weiterentwicklung seiner derzeitigen Projekte gerichtet ist. Zu diesen zählen auch das Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona. IMC wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um weiterhin Projekte ausfindig zu machen und zu bewerten, die einen zusätzlichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

Das Konzessionsgebiet Thane erstreckt sich über eine Grundfläche von 206 km2 (50.904 Acres) im Terran Quesnel in Nordzentral-British Columbia und befindet sich auf halbem Weg zwischen der ehemals aktiven Tagebaumine Kemess und der in Betrieb befindlichen Tagebaumine Mount Milligan, zwei porphyrische Kupfer-Gold-Lagerstätten. Im Konzessionsgebiet Thane wurden bis dato mehrere höchst aussichtsreiche mineralisierte Gebiete ermittelt, einschließlich des Zielgebiets Cathedral, das im Mittelpunkt der aktuellen Explorationsbemühungen steht.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, nimmt an, glaubt, plant, prognostiziert, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, potenziell, möglich, Strategie, Ziele, Zielsetzungen bzw. Variationen dieser Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden könnten, können, würden, dürften oder werden, oder durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) den Abschluss der Platzierung; (ii) den Erhalt der behördlichen Genehmigung für die Platzierung; (iii) die Absicht des Unternehmens, den Erlös aus der Platzierung für die Finanzierung von Explorationsprogrammen auf seinem Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia zu verwenden; und (iv) das Geschäft und die Pläne des Unternehmens, einschließlich in Bezug auf die Durchführung weiterer Akquisitionen und Explorationsaktivitäten bei seinen Mineralprojekten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von diesen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert sind oder sein könnten, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens, die durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen wie COVID-19 sowie durch die Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche möglicherweise erheblich beeinträchtigt wird; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen wie COVID-19, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Aussetzung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens führen können; die Risiken, dass die Platzierung nicht wie vorgesehen (oder überhaupt nicht) abgeschlossen wird; die Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Platzierung zu erhalten; die spekulative Natur des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Finanzlage des Unternehmens; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Risiken der Geschäftsintegration; Fluktuationen auf dem Wertpapiermarkt; dass die Pläne und Aussichten des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung dargelegten abweichen; dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen abschließt; dass das Unternehmen keine Explorationsaktivitäten bei seinen Mineralprojekten wie geplant (oder überhaupt nicht) durchführt; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

