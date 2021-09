IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak meldet aktuellen Stand des Explorationsprogramms im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD

IRW-PRESS: Kodiak Copper Corp.: Kodiak meldet aktuellen Stand des Explorationsprogramms im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD

7. September 2021 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) meldet den aktuellen Stand seines vollständig finanzierten Bohrprogramms in dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD (MPD) im Süden von British Columbia.

Kodiak führt 2021 in MPD ein umfangreiches, vollständig finanziertes Explorationsprogramm durch, das bis zu 30.000 Meter Bohrungen mit zwei Bohranlagen, geotechnische Studien, Prospektion sowie geophysikalische, geochemische und ökologische Untersuchungen umfasst. Das Programm macht gute Fortschritte und bewegt sich weiter im Kostenrahmen.

Wichtigste Nachrichten

- Mit den Bohrungen von 2021 wurde bisher die Nord-Süd-Ausdehnung der Zone Gate mit vielversprechendem sulfidhaltigem, alteriertem porphyritischem Muttergestein von 125 Metern auf 950 Meter erweitert (siehe Abbildung 1). In Gate wurde eine bedeutende Kupfer-Gold-Mineralisierung mit einer Mächtigkeit von 350 Metern (Ost-West) und bis in eine Tiefe von 800 Metern durchteuft, die in alle Richtungen offen ist.

- Mit Stand vom 1. September wurden 25 Bohrlöcher über insgesamt 13.600 Meter abgeschlossen, wobei bis zum Ende des Programms 2021 zwei Bohranlagen in Betrieb sein werden.

- Mit den Bohrungen werden weiter Infilling und eine systematische Evaluierung der einen Kilometer langen Kupfer-im-Boden-Anomalie bei Gate durchgeführt, die zentral in einer regionalen, niedrig-magnetischen Zone liegt, welche sich drei Kilometer südlich in die Zone Man hinein erstreckt.

- Das hochprioritäre Zielgebiet Dillard weist ähnliche Kupfer-im-Boden-Anomalien, geophysikalische Reaktionen und ermutigende historische Bohrergebnisse wie die Zone Gate auf. Bei Dillard werden im Rahmen des Programms 2021 im 4. Quartal Probebohrungen durchgeführt.

- In drei Rastern wurden 1.755 geochemische Bodenproben entnommen, überwiegend innerhalb eines Gebiets von fünf Quadratkilometern, das das südliche Ende der Zone Gate mit dem historischen Zielgebiet Man verbindet.

- Die Feldarbeiten in MPD umfassten geologische Kartierung, Prospektion (55 Gesteinsproben) und geotechnische Studien. Die weiteren Pläne für 2021 sehen bis zum Jahresende geophysikalische Vermessungen und Schürfgrabungen vor.

- Alle Proben werden derzeit zur Aufbereitung und endgültigen Analyse an ALS Canada Ltd. in North Vancouver, BC, versandt. Die Untersuchungsergebnisse aus den Bohrungen, den Boden- und Gesteinsproben werden im Laufe des restlichen Jahres 2021 und danach gemeldet. Die Durchlaufzeiten im Labor haben sich stark erhöht, sodass das Unternehmen davon ausgeht, die nächsten Bohrergebnisse Ende September oder im Oktober melden zu können.

- Kodiak steht im direkten Kontakt mit verschiedenen First Nations, in deren traditionellem Gebiet sich das Projekt MPD befindet.

- Vor der Durchführung jeglicher Bodenarbeiten wurden von der archäologischen Beratungsfirma NNTC/A.E.W LP und anderen Vertretern der First Nations Felduntersuchungen zum kulturellen Erbe durchgeführt.

- Das Unternehmen beauftragte Hemmera Envirochem Inc. (Ausenco) mit der Konzeption und Implementierung eines mehrphasigen Umweltarbeitsplans, der Erhebungen zu Wasserqualität, Zug-/Nistvögeln, gefährdeten Arten und Wildtierenbegegnungen vorsieht.

- Kodiak sanierte historische Bohrlochstandorte in dem Konzessionsgebiet und führt bei den neuen Bohrplatten eine progressive Rekultivierung durch, welche die Zementierung aller Bohrlöcher, die Neukonturierung der Flächen und die Wiederbegrünung umfasst (siehe Abbildung 2).

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, erklärte dazu wie folgt: Wir freuen uns sehr über die ausgezeichneten Fortschritte, die wir dieses Jahr in nur sechs Monaten bei MPD erzielt haben, und wir sehen mit besonderer Spannung der Anwendung unserer erfolgreichen Explorationsmethode, die zur Entdeckung bei Gate geführt hat, auf weitere hochprioritäre Zielgebiete wie Dillard, Man, Prime, Axe sowie neue Zielgebiete die durch die diesjährigen Feldarbeiten generiert wurden entgegen. Unsere Daten deuten darauf hin, dass MPD ein multizentrisches Porphyrsystem wie viele andere in British Columbia ist, und wir sind davon überzeugt, dass die Entdeckung der Zone Gate nur der erste Schritt auf dem Weg zur Ausschöpfung des Potenzials von MPD war. Wir sind ferner dankbar für die Beziehungen, die wir mit den benachbarten indigenen Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen aufbauen konnten. Kodiak wird bei der Exploration in MPD beim Schutz sowohl des kulturellen Erbes als auch der Umwelt weiterhin Best Practices anwenden.

Abbildung 1: Schematische Karte der Zone Gate mit Vergleich der Ergebnisse von 2020 und 2021 und der Ausdehnung des sulfidhaltigen, alterierten porphyritischen Muttergesteins. Die gelben Konturen kennzeichnen die 2021 bisher ausgeführten Bohrlöcher. Die Hintergrunddaten sind konturierte historische Kupfer-im-Boden-Daten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61291/2021-09-07_Kodiak-Copper_DEPRcom.001.png

Abbildung 2&3: Bohrungen 2021 in der Zone Gate (links) und sanierter Bohrstandort (rechts), Konzessionsgebiet MPD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61291/2021-09-07_Kodiak-Copper_DEPRcom.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61291/2021-09-07_Kodiak-Copper_DEPRcom.003.jpeg

MPD ist ein umfassendes, konsolidiertes Landpaket (14.716 ha), das sich in der Nähe mehrerer aktiver Minen im südlichen Quesnel Terrane, dem wichtigsten kupfer- und goldproduzierenden Gürtel von British Columbia, befindet. Das Projekt liegt auf halbem Weg zwischen den Städten Merritt und Princeton, mit ganzjähriger Zugänglichkeit und hervorragender Infrastruktur in unmittelbarer Nähe.

Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Kodiak geht davon aus, dass die in dieser Pressemeldung enthaltenen historischen Daten aus zuverlässigen Quellen stammen, die zum damaligen Zeitpunkt dem Branchenstandard entsprachen. Allerdings hat das Unternehmen diese historischen Daten nicht von unabhängiger Seite verifizieren lassen bzw. kann für die Richtigkeit dieser Daten nicht garantieren.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nancy Curry, Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten.. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61291

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61291&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA50012K1066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.