IRW-PRESS: Link Global Technologies Inc. : Link Global Technologies aktualisiert neueste 10-Megawatt-Bitcoin-Mining-Anlage, die voraussichtlich zusätzliche CAD$325.000 an Einnahmen pro Monat einbringt

Vancouver, BC, Kanada, 4. Januar 2021, Link Global Technologies Inc. (CSE: LNK;

FRA: LGT; OTC: LGLOF) (Link oder das Unternehmen), ein innovativer Anbieter von Strom- und Infrastrukturlösungen für Bitcoin-Mining- und Data-Hosting-Betriebe, freut sich, ein Update zu seiner dritten 10-Megawatt (MW)-Stromanlage in Alberta zu geben.

Diese neue 10-MW-Stromanlage ist Teil einer laufenden Vereinbarung mit Block One Technologies (angekündigt in einer Pressemitteilung vom 25. November 2020), wonach Link Block One für eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr mit 10 MW elektrischer Energie versorgt, und zwar zu einem vereinbarten Tarif, der in kanadischen Dollar pro Kilowattstunde berechnet wird.

Link liefert saubere Energielösungen durch die Erzeugung von Strom aus stillgelegten und ungenutzten Erdgasanlagen, wodurch Methanemissionen reduziert und gleichzeitig Strom erzeugt wird. Diese neuesten 10 MW Energieleistung können bei der derzeitigen Schwierigkeitsstufe mit 3.500 Minern der neuen Generation mehr als 2,5 Bitcoin pro Tag erzeugen.

Mit der voraussichtlichen, für Januar erwarteten Inbetriebnahme der neuen Anlage wird diese neue 10 MW-Anlage voraussichtlich USD$325.000 pro Monat an Einnahmen für Link beisteuern. Das Unternehmen plant, seine schnelle Entwicklung von Mining-Standorten für digitale Währungen im Jahr 2021 fortzusetzen und wird sein Inventar für das Self-Mining erweitern.

Der Präsident und Chief Executive Officer von Link, Stephen Jenkins, kommentiert: Dies war ein Jahr der Weiterentwicklung und ist ein wichtiger Wendepunkt für das Unternehmen. Dieses neue Kraftwerk zeigt, dass Link in der Lage ist, zu skalieren und seinen Umsatz zu steigern, während es uns gleichzeitig die Möglichkeit gibt, mehr Kunden zu bedienen. Wir sind beeindruckt von der Hingabe und dem Engagement unseres Teams, unsere Entwicklungsziele auf dem richtigen Weg zu halten. Unser Bitcoin-Mining-Betrieb entwickelt sich schnell und mit dem steigenden Bitcoin-Preis sind wir ermutigt durch die starke Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und das zunehmende Interesse von neuen Partnern und Möglichkeiten, unseren Self-Mining-Betrieb zu erweitern.

Über Block One Technology Inc.

Block One Technology, Inc. baut auf der fünfjährigen Erfahrung der Gründer auf, die effiziente und sichere schlüsselfertige Krypto-Mining-Anlagen in mehreren Ländern für Einzelpersonen und Institutionen einrichten, optimieren und entwickeln, die Rentabilität und einen ununterbrochenen Betrieb gewährleisten.

Über Link Global Technologies Inc.

Link beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Infrastruktur und betrieblicher Expertise für Digital Mining und Data-Hosting-Operationen. Zu den Zielen von Link gehört es, Liegenschaften mit Zugang zu kostengünstiger, zuverlässiger Energie zu finden und zu sichern, zu pachten oder zu kaufen, und diese kostengünstige Energie für die Durchführung von Digital Mining und die Bereitstellung von sauberer Energie und Infrastruktur für andere Data-Hosting-Dienste einzusetzen.

Im Namen von Link Global Technologies Inc.

Stephen Jenkins

CEO & Direktor

Für weitere Informationen besuchen Sie http://linkglobal.io/ oder kontaktieren Sie:

Steve Jenkins

stephen@linkglobal.io

+1-877-770-6545

Investoren wenden sich bitte an:

info@linkglobal.io

+1-833-707-8708

Die CSE hat diese Mitteilung nicht kontrolliert und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird voraussichtlich", "prognostiziert", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten könnten", "würden", " dürften" oder " sollten" oder " werden". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Aussagen in Bezug auf die Vereinbarung und die Bedingungen und potenziellen Vorteile davon; dass die Parteien die endgültige Partnerschaftsvereinbarung und deren Bedingungen, einschließlich des Zeitplans dafür, abschließen werden; dass Link's beträchtliche Expertise in internationalen Projekten und Regierungsbeziehungen die Entwicklung dieser Projekte unterstützen wird; und dass die Umsetzung der Initiativen im ersten Quartal 2021 beginnen soll. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Faktoren oder Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion verwendet wurden, einschließlich Annahmen, die auf historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen basieren. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß das Treffen von Annahmen und beinhalten innewohnende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen weist darauf hin, dass, obwohl die Annahmen unter den gegebenen Umständen als vernünftig erachtet werden, diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Im Falle des Unternehmens beinhalten diese Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, ohne Einschränkung: dass die Parteien möglicherweise keinen endgültigen Partnerschaftsvertrag überhaupt oder nicht zu den angekündigten Bedingungen abschließen; dass die tatsächlichen Ergebnisse der Partnerschaft wesentlich von den Erwartungen der Parteien abweichen können; die in der jüngsten MD&A des Unternehmens dargelegten Faktoren, Schwankungen des Strompreises, Schwankungen des Preises von digitalen Währungen/Bitcoin, die zukünftige potenzielle Halving von Bitcoin, Erhöhungen der Netzwerk-Schwierigkeitsrate und des Preises von digitalen Währungen/Bitcoin, negative Veränderungen der Höhe der Belohnungen für digitale Währungen/Bitcoin pro Block, die Sicherung wirtschaftlicher Tarife für den Kauf von Strom, die Möglichkeiten zum Erwerb von Hardware für das Mining digitaler Währungen, unvorhergesehene Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder anderen Industriestandards, die sich auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan umzusetzen, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, die Volatilität des Aktienkurses, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher und anderer Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und andere Angelegenheiten, die in der Zukunft auftreten können. In Anbetracht dieser Risiken sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten. Außer in den Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an neue, spätere oder sonstige Informationen anzupassen.

