IRW-News: Max Resource Corp.: Max Resource schließt überzeichnete Privatplatzierung über $6,5 Millionen ab

IRW-PRESS: Max Resource Corp.: Max Resource schließt überzeichnete Privatplatzierung über $6,5 Millionen ab

Vancouver B.C., 26. Oktober 2020 - Max Resource Corp. (Max oder das Unternehmen) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich bekannt zu geben, dass es eine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt CAD $6.500.000 (die Platzierung) abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat 27.083.333 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von CAD $0,24 pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und der Hälfte eines übertragbaren Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant (ein Warrant) kann zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von CAD $0,40 pro Aktie während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, vorbehaltlich eines vorzeitigen Ablaufs.

Für den Fall, dass die Stammaktien des Unternehmens während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von mindestens $0,80 pro Aktie gehandelt werden, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants durch Benachrichtigung der Inhaber der Warrants vorziehen; in diesem Fall laufen die Warrants am 30. Tag nach dem Datum ab, an dem eine solche Mitteilung durch das Unternehmen erfolgt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Vermittlergebühren (Finders Fees) in Höhe von insgesamt $302.035,33 bezahlt und insgesamt 1.242.481 Finder-Warrants (die Finder-Warrants) an unabhängige Parteien ausgegeben. Jeder Finder-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von CAD $0,40 pro Aktie ausgeübt werden, ebenfalls vorbehaltlich eines vorzeitigen Ablaufs.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus der Platzierung für Explorationsausgaben und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle im Rahmen der Platzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer Halteperiode von vier Monaten und einem Tag, die am 23. Februar 2021 abläuft. Die Platzierung unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Strategische Investition von Eric Sprott

Mr. Eric Sprott hat durch 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, die sich im wirtschaftlichen Besitz von Sprott befindet, insgesamt 8.000.000 Einheiten des Unternehmens für CAD $1.920.000 als Erstinvestition durch die Platzierung erworben, was dazu führt, dass Sprott ungefähr 9,6% der ausstehenden Aktien und 13,7% auf einer teilweise verwässerten Basis hält, wenn man die Ausübung aller solcher Warrants annimmt.

Die Einheiten wurden von Sprott zu Investitionszwecken erworben. Sprott hat eine langfristige Sicht auf die Investition und kann je nach Marktbedingungen, Neufestlegung von Vorhaben und/oder anderen relevanten Faktoren zusätzliche Wertpapiere des Unternehmens auch auf dem offenen Markt oder durch private Käufe erwerben oder in der Zukunft Wertpapiere des Unternehmens auch auf dem offenen Markt oder durch private Veräußerungen verkaufen. Eine Kopie des Frühwarnberichts von 2176423 Ontario wird im Profil des Unternehmens auf SEDAR erscheinen und kann auch telefonisch im Büro von Sprott unter (416) 945-3294 (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario M5J 2J1) angefordert werden.

Über Max Resource Corp.

Max Resource Corp. ist derzeit mit dem weiteren Ausbau seines schichtgebundenen Kupfer-Silber-Projekts CESAR vom Typ Kupferschiefer in Kolumbien und seines neu erworbenen Konzessionsgebiets RT Gold in Peru beschäftigt. Beide Projekte bergen Potenzial für die Entdeckung großer Rohstofflagerstätten.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.maxresource.com/.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E: info@maxresource.com

T: (604) 290-8100

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die TSXV. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für Max Resources Corp. tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53958

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53958&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57772U3073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.