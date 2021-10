IRW-PRESS: Musk Metals Corp.: Musk Metals grenzt zwei vorrangige Lithiumziele auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Elon in Abitibi, Quebec, ab

6. OKTOBER 2021, VANCOUVER, BC - MUSK METALS CORP. (MUSK METALS ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: MUSK) (OTC: EMSKF) (FWB: 1I30) gibt bekannt, dass die boden- und luftgestützten Erkundungen sowie die Probenentnahmen abgeschlossen sind und zwei vorrangige Lithium-/Tantalziele im südwestlichen Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Lithium-Konzessionsgebiets Elon identifiziert wurden. Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 600 m nordöstlich des Projekts Lithium Amérique du Nord in Abitibi, Quebec, das über 907.000 Tonnen Material mit 1,40 % LiO2 von 1955 bis 1965 produziert hatte (Boily et al., 1989).

Nach einer hochauflösenden helikoptergestützten Magnetik-Erkundung, die von der Firma Prospectair Geosurveys Inc (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2021) in Phase 1 eines dreiphasigen Explorationsprogramms durchgeführt wurde, beauftragte das Unternehmen die Firma SL Exploration Inc im Juli 2021 damit, Bodenproben aus den während der luftgestützten Erkundung entdeckten magnetischen Anomalien in Fließrichtung des Eises zu entnehmen. Die Ergebnisse zeigen zwei Lithiumziele, die weitere Explorationsarbeiten rechtfertigen. Sie befinden sich am Kontakt einer interpretierten Intrusion. Der Kontakt korrespondiert auch mit strukturellen Merkmalen, die ihn durchqueren. Es könnte sich bei ihnen um Zufuhrsysteme für Intrusionen handeln, die im Zusammenhang mit Lithiummineralisierungen stehen, wie in Abbildung 1 unten gezeigt.

Abbildung 1. Lithiumanomalien in Geschiebemergel und Strukturmerkmale, über Magnetik-Karte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61853/NR_-_Oct._0621_Elon_Lithium_v5_DEPRcom.001.jpeg

Nader Vatanchi, CEO und Director von Musk Metals,erklärt: Wir haben im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiet Elon systematisch mehrere Erkundungen und Probennahmen durchgeführt und freuen uns, unsere beiden neuen vorrangigen Lithiumziele zu überprüfen. Die luftgestützte Erkundung identifizierte zunächst die magnetischen Anomalien, und die Probennahmen sowie die Geländearbeiten haben ihr Potenzial bestätigt, Mineralisierungen zu beherbergen. Die nächste Arbeitsphase auf Elon wurde konzipiert, um MUSK mehr Proben und ausreichende Daten für ein erwartetes Bohrprogramm zu liefern.

Feldarbeiten

Das neueste Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Elon zielte auf die westlichen Claims des Konzessionsgebiets ab. Der Zweck der Erkundung bestand darin, eine Bodenuntersuchung im Geschiebemergel durchzuführen, um das Potenzial der Kontaktzone einer magnetischen Anomalie besser zu definieren, die mit einer Lithiummineralisierung in Zusammenhang stehen könnte. Die Claims sind im mittleren und nördlichen Teil des Konzessionsgebiets von einer mächtigen Sandschicht bedeckt, während im südlichen Teil weitere Aufschlüsse und Geschiebemergelmaterial verfügbar sind. Die Erkundung deckte den südlichen Teil dieser Claims ab und zeigte Aufschlüsse und Felsblöcke, die darauf hindeuten, dass die Geologie des Konzessionsgebiets ein günstiger Wirt für eine Lithiummineralisierung ist. Die Felsblöcke und Aufschlüsse zeigten Gabbros, die mit felsischen und mafischen Intrusionen vergesellschaftet waren.

Ergebnisse

Im südlichen Teil des Konzessionsgebiets wurden im Geschiebemergel 29 1-kg-Bodenproben aus dem B-Horizont entnommen, um dem Unternehmen anhand der Gletscherfließrichtungen und Analyseergebnissen eine bessere Definition des Ortes zu ermöglichen, an dem eine potenzielle Lithiummineralisierung in Bezug auf die magnetischen Anomalien gefunden werden kann. Die gesammelten Geschiebemergelproben wurden zur Spurenelementanalyse an ALS Laboratories geschickt. Das Unternehmen hat vor Kurzem die Ergebnisse erhalten und sie deuten darauf hin, dass in den Proben zwei Lithiumanomalien identifiziert wurden. Fünf Geschiebemergelproben im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets weisen einen Lithiumgehalt über dem regionalen Durchschnitt von 6,4 ppm Li auf. Diese Ergebnisse schließen eine Gruppe von Proben mit einem Lithiumgehalt von mehr als 10 ppm ein.

In Anbetracht der regionalen Gletscherfließrichtung (220° und N200° - Quelle SIGEOM) könnte die interpretierte Intrusion die mögliche Quelle der Lithium- und Tantalproben sein, da sie sich 450 m stromaufwärts der westlichen anomalen Zone in der Nähe des Kontakts mit der Intrusion, der interpretierten magnetischen Strukturen und regionalen Verwerfungen befindet (markiert durch linkes blaues Ziel). Die zweite Anomalie befindet sich direkt am Kontakt der magnetischen Anomalie und umfasst zwei Geschiebemergelproben mit einem Lithiumgehalt leicht über dem regionalen Durchschnitt. Wie die westliche anomale Zone könnte die mögliche Quelle der östlichen anomalen Zone die interpretierte Intrusion sein, da die meisten Geschiebemergelproben daran grenzen.

Die nächste Arbeitsphase besteht aus dem Ausheben von Explorationsgruben im Geschiebemergel, um Felsblöcke und Klasten zu beobachten und zu sehen, ob eine Mineralisierung gefunden werden kann. Diese Informationen werden es dem Unternehmen dann ermöglichen, eine geeignete geophysikalische Methode zum Auffinden potenzieller mineralisierter Zonen im derzeit von Gletscherablagerungen bedeckten Grundgebirge zu bestimmen. Diese Phase wird voraussichtlich nach der Jagdsaison abgeschlossen werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Pierre-Alexandre Pelletier, P.Geo OGQ, und Steven Lauzier, P.Geo OGQ, die qualifizierte Personen gemäß National Instrument 43-101 sind, haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Musk Metals Corp.

Musk Metals ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung stark höffiger Mineralkonzessionsgebiete im Entdeckungsstadium konzentriert, die sich in einigen der besten Bergbaugebiete Kanadas befinden. Das wachsende Portfolio an Mineralkonzessionen weist günstige geologische Eigenschaften in wenig erkundeten Gebieten innerhalb des produktiven Pegmatitfeldes Electric Avenue im Nordwesten Ontarios, des Abitibi Lithium Camps im Südwesten Quebecs, des Golden Triangle-Distrikts in British Columbia, des mineralreichen Red Lake-Bergbaucamps im Nordwesten Ontarios und des Chapais-Chibougamau-Bergbaucamps, des zweitgrößten Bergbaucamps in Quebec, Kanada, auf.

