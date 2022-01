IRW-News: Nano One Materials Corp.: Hatch-Studie unterstreicht die Vorteile des One-Pot-Verfahrens und der M2CAM-Technologie von Nano One

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Hatch-Studie unterstreicht die Vorteile des One-Pot-Verfahrens und der M2CAM-Technologie von Nano One

Highlights:

- Hatch hebt potenzielle ökologische Vorteile und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von M2CAM hervor

o eliminiert 100 Prozent der Sulfatabfälle

o verbraucht 60 Prozent weniger Wasser

o wettbewerbsfähig im Hinblick auf Kosten und Kapitaleinsatz

- Es gibt Möglichkeiten zur weiteren Optimierung. Diesbezügliche Arbeiten laufen bereits

24. Januar 2022, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB). Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein im Bereich Saubere Energie tätiges Unternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen, umweltverträglichen Produktion hochleistungsfähiger Kathodenmaterialen für Lithium-Ionen-Batterien. Nano One freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer technischen Studie im industriellen Maßstab bekannt zu geben, die von Hatch Ltd. (Hatch), einem weltweit führenden Ingenieurbüro, durchgeführt wurde.

Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in den Bemühungen von Nano One, die neuesten Innovationen in der Kathoden-Herstellungstechnologie durch ein Scale-up zur Marktreife zu bringen. Die Studie belegt, dass das patentierte One-Pot-M2CAM-Verfahren (metal to cathode active material) von Nano One im Vergleich zu konventionellen Kathoden-Herstellungsverfahren sowohl ökologische als auch potenzielle wirtschaftliche Vorteile bietet.

Die sich vollziehende Energiewende wird eine 100-fache Steigerung der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und der darin verwendeten Materialien erfordern, erklärte Dan Blondal, CEO von Nano One, aber es gibt eine unerwünschte Begleiterscheinung. Bei jeder Terawattstunde Batterieproduktion fallen bei der derzeitigen Kathodenherstellung über 2 Milliarden Kilogramm Natriumsulfatabfälle an. Mit anderen Worten: Dies entspricht 500 NFL-Football-Feldern, die pro 15 Millionen Autos einen Fuß (rund 30,5 cm) tief im Abfall versinken. Dies ist bei größeren Mengen nicht tragbar. Unsere M2CAM-Technologie verwendet kein Sulfat und eliminiert diese Abfälle zu 100 Prozent. Außerdem ist sie wirtschaftlich besonders attraktiv und kann sich mit hoch optimierten konventionellen Verfahren messen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Technologie die heute verwendeten verschwenderischen Methoden übertreffen kann.

Durch die Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und anderen Unternehmen kann Nano One lokalisierte, kostengünstige und ökologisch nachhaltigere Materialien unterstützen. Kontinuierliche Innovation und technische Optimierung werden die finanziellen und ökologischen Vorteile des One-Pot-Verfahrens weiter verstärken, da Nano One zur Unterstützung seiner Vermarktungsstrategie Beziehungen über die gesamte Lieferkette hinweg aufbaut.

Die technische Studie verglich das herkömmliche Sulfatverfahren zur Herstellung aktiver Kathodenmaterialien (CAM) mit dem One-Pot M2CAM-Verfahren von Nano One für nickelreiche Kathodenmaterialien.

Bei der konventionellen Kathodenherstellung fallen etwa 1,8-mal mehr Natriumsulfatabfälle als CAM-Produkte an, während beim Verfahren von Nano One keine Abfälle anfallen. Es wird geschätzt, dass das One-Pot M2CAM-Verfahren auch den Wasserverbrauch vor dem Recycling um etwa 60 Prozent reduziert. Darüber hinaus belegt die Arbeit von Hatch, dass das Verfahren von Nano One die für die Herstellung eines einkristallinen, beschichteten aktiven Kathodenmaterials erforderliche Anzahl von Verfahrensschritten erheblich reduziert, was zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen führt.

Der Bericht schätzt die Wirtschaftlichkeit von Nano One und seinem One-Pot-Verfahren im Vergleich zu herkömmlichen Kathodenverfahren als wettbewervsfähig ein und zeigt Möglichkeiten für weitere Kosteneinsparungen auf, obwohl das One-Pot-Verfahren über 20 Jahre weniger industrielle Optimierung erfahren hat. Die Arbeiten an weiteren Optimierungen sind bereits im Gange.

Mark Bellino, Global Director für den Batteriemarkt bei Hatch, erklärte: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Nano One bei der Entwicklung der innovativen Verfahrenstechnologien des Unternehmens im industriellen Automobilmaßstab. Wir freuen uns darauf, auf den Ergebnissen dieser Studie aufzubauen, um sie weiter zu optimieren und für eine Reihe von verschiedenen Kathodenformulierungen zu nutzen.

Über Hatch Ltd.

Hatch ist ein weltweit agierendes Dienstleistungsunternehmen mit Beratern, Ingenieuren und Projektmanagern, die mit Leidenschaft an einer besseren Welt durch positiven Wandel arbeiten. Unser globales Netzwerk umfasst 9.000 Mitarbeiter, die sich mit den schwierigsten Herausforderungen der Welt befassen. Unsere Erfahrung umspannt die Bereiche Metall, Energie und Infrastruktur in 150 Ländern weltweit.

Über Nano One

Nano One Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren CO2-armen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

