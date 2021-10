IRW-PRESS: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis erhält von Innovative Solutions Canada Phase-2-Auftrag in Höhe von $1,15 Mio. zur Entwicklung einer Hybridanlage für die Verarbeitung von Keramikpulver

Montreal, Quebec (19. Oktober 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das fortschrittliche Plasmaprozesse und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen entwickelt, produziert und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass es von Innovative Solutions Canada (ISC) einen Phase-2-Auftrag (Prototypentwicklung) über ca. $1,15 Mio. zur Entwicklung eines einzigartigen Hybrid-Keramikpulver (HCP)-Verarbeitungssystems für den National Research Council Canada, Kanadas größte Bundesforschungs- und Entwicklungsorganisation, erhalten hat.

Kohlenstoff-Nanoröhrchen besitzen ein erhebliches Potenzial zur mechanischen Verstärkung in Verbundwerkstoffen, einschließlich keramischer Verbundwerkstoffe. Jedoch konnte aufgrund der Bündelung der Kohlenstoff-Nanoröhrchen dieses Potenzial noch nicht genutzt werden. Das PyroGenesis-System nutzt ein thermisches Plasmaverfahren, um Kohlenstoff-Nanoröhrchen gleichzeitig zu synthetisieren und sie in einem einzigen Plasmareaktor auf dem Keramikpulver abzulagern. PyroGenesis ist dabei, eine integrierte und automatisierte Anlage zu bauen, um qualitativ hochwertige keramische Pulverprodukte auf sichere, wirtschaftliche und hoch skalierbare Weise herzustellen. PyroGenesis optimiert zunächst das Verfahren und schließt dann die Konstruktion und Fertigung der Anlage ab. Das Phase-2-Projekt folgt einem erfolgreichen Phase-1-Konzeptnachweis (Proof of Concept).

Der wichtigste Wettbewerbsvorteil unserer Lösung ist die Möglichkeit, Keramikpulver im gleichen Reaktor wie die Kohlenstoff-Nanoröhrensynthese zu verarbeiten, was die Produktion in einem einzigen Schritt ermöglicht, sagte Pierre Carabin, CTO und Chief Strategist von PyroGenesis. Wir glauben, dass sich dieses Verfahren als wesentlich effizienter und skalierbarer erweisen wird als herkömmliche Technologien wie das CVD-Verfahren (Chemical Vapor Deposition-Verfahren). Darüber hinaus glauben wir, dass unsere Technologie in der Lage ist, eine Vielzahl von Verbundwerkstoffen zu verarbeiten, was zur Entwicklung neuer IP- und Produktlinien für andere Technologien zur Herstellung von Spezialpulvern führen könnte.

Dieser Phase-2-Auftrag spiegelt unser Engagement für die Entwicklung innovativer Technologielösungen wider, sagte P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. Der Erfolg dieses innovativen Verfahrens würde es uns ermöglichen, unsere Fähigkeiten in der Herstellung von Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Spezialpulvern weiter auszubauen. Neben dem kommerziellen Potenzial bietet dieses Verfahren zahlreiche Vorteile für die Umwelt. Die Hauptenergiequelle für den Antrieb der Plasmabrenner wird zum Beispiel erneuerbare Wasserkraft sein. Wir sind sehr stolz darauf, von der kanadischen Regierung diesen Zuschlag erhalten zu haben, und glauben, dass unsere Ziele denen des Programms entsprechen, da wir technologische Innovationen fördern und die wirtschaftliche Entwicklung fördern.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

