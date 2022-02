Ist dieser Top-REIT mit 3,6 % Dividendenrendite jetzt endlich günstig genug?!

Ein Top-REIT mit 3,6 % Dividendenrendite soll günstig sein? Auch wenn hohe Dividenden natürlich im Fokus stehen, so ist das möglich. Entweder ist es eine solide, zeitlose Qualität bei einem defensiven Geschäftsmodell, das die Basis für eine solche Annahme ist. Oder eben ein solides Wachstum, das wir hier beobachten können.

Bei STAG Industrial ist beides möglich. Zudem besitzt der Top-REIT jetzt 3,6 % Dividendenrendite. Aber ist das eine Ausgangslage, bei der wir sagen können: Ja, der Real Estate Investment Trust ist jetzt preiswert genug? Blicken wir zunächst lieber einmal auf die Qualität, ehe wir das final entscheiden.

STAG Industrial: Top-REIT mit 3,6 % Dividendenrendite!

STAG Industrial besitzt mehrere starke Komponenten, die hier einen Top-REIT ausmachen. Zum einen ist es der Fokus auf Logistik- und Industrie-Immobilien, der aussichtsreich ist. Insbesondere Logistik ist durch den E-Commerce ein klarer Wachstumsmarkt, der solide Wachstumsraten verspricht. Dazu gleich noch ein wenig mehr.

Aber auch in dem Real Estate Investment Trust stecken qualitative Mieter. Amazon ist der größte Mieter aus dem Portfolio. Kaum ein Investor dürfte daran zweifeln, dass der westliche Tech-Akteur in Verzug gerät, was die eigenen Mietzahlungen angeht, oder? Das bedeutet, dass man für die 3,6 % Dividendenrendite grundsätzlich einen gewissen Premiumaufschlag in Kauf nehmen kann.

Aber kommen wir zum Wachstum zurück: STAG Industrial besitzt als Top-REIT eine ziemlich attraktive und zugleich wachsende Dividende. Zuletzt ist die Dividende je Aktie und Monat von 0,121 US-Dollar auf 0,122 US-Dollar erhöht worden. Das entspricht zugegebenermaßen lediglich einem Dividendenwachstum von 1 % im Jahresvergleich. Aber das operative Wachstum ist stärker.

STAG Industrial erhöhte zuletzt die Funds from Operations je Aktie im Jahresvergleich um 15,2 % auf 0,52 US-Dollar. Ein solides zweistelliges Wachstum für einen Real Estate Investment Trust. Wobei sich diese Zahlen auf das dritte Quartal beziehen. Die Zahlen für das vierte Vierteljahr stehen am 16. Februar aus, also vermutlich an dem Tag, an dem du diese Zeilen liest.

Jetzt ein Kauf?

Ein Top-REIT mit 3,6 % Dividendenrendite mit einem starken Mieter und solider, defensiver wachstumsstarker Klasse ist jedenfalls langfristig orientiert interessant. Die Aktie ist zwischenzeitlich ein wenig korrigiert. Jetzt kommt sie auf die besagte Dividendenrendite sowie auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 19,8 auf Basis der letzten Quartalszahlen. Das ist für das weitere Wachstumspotenzial grundsätzlich solide und attraktiv.

Es kann nicht schaden, die neuen Quartalszahlen abzuwarten. Allerdings verdient STAG Industrial für mich einen Platz zumindest auf der Watchlist. Der Vermieter von Amazon zu sein und von Mieterlösen im Logistik- und Industriebereich zu profitieren ist eine Investitionsthese, die funktionieren kann. Vor allem mit über 3,6 % Dividendenrendite und einer langfristig womöglich weiterhin wachsenden Tendenz.

Der Artikel Ist dieser Top-REIT mit 3,6 % Dividendenrendite jetzt endlich günstig genug?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und STAG Industrial.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images