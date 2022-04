Ist es jetzt an der Zeit, in den Aktienmarkt einzusteigen?

Der Bärenmarkt an der Nasdaq ist einer großen Rallye gewichen - vorerst.

Aber es ist nicht abzusehen, wie sich der Markt kurzfristig entwickeln wird.

Sich kopfüber in den Markt zu stürzen, sieht verlockend aus, aber vielleicht gibt es einen besseren Ansatz.

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt hat in der letzten Woche eine epische Rallye hingelegt. Nachdem der Nasdaq Composite im bisherigen Jahresverlauf kurzzeitig um über 20 % gefallen war, liegt er jetzt bei weniger als 10 % im Jahresverlauf. Auch der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average sind beide weniger als 5 % gefallen und haben die Korrekturphase offiziell verlassen.

Ist es angesichts der steigenden Zinsen, der Aussicht auf eine niedrigere Inflation und der zunehmenden geopolitischen Risiken an der Börse an der Zeit, sich voll und ganz auf den Aktienmarkt zu konzentrieren? Oder gibt es eine bessere Alternative?

Sei gierig, wenn andere ängstlich sind

Warren Buffett, der Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway ( WKN:854075 -0,22 % )( WKN:A0YJQ2 -0,29 % ), ist dafür bekannt, dass er den Aktienmarkt langfristig schlägt. Aber er ist auch für eines der berühmtesten Zitate in der Welt des Investierens bekannt: „Furchtsam sein, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind“. Mit dieser Strategie können sich Anlegerinnen und Anleger aus Schwierigkeiten heraushalten, indem sie erkennen, wann eine Aktie überbewertet ist, und indem sie bei Kaufgelegenheiten zugreifen.

In den letzten vier Jahren gab es drei große Ausverkäufe. Ende 2018 gab es einen kurzen Bärenmarkt, der fast ausschließlich in den letzten drei Monaten des Jahres stattfand. Die Furcht vor dem Handelskrieg zwischen den USA und China ließ den Optimismus der Anleger schwinden und führte zu einem hohen Maß an Angst und Volatilität. Dies erwies sich jedoch als hervorragende Kaufgelegenheit, da der S&P 500 im Jahr 2019 große Gewinne erzielte.

Der nächste große Ausverkauf war der durch COVID-19 ausgelöste Crash im Frühjahr 2020, der sich ebenfalls als Kaufgelegenheit erwies und zu massiven Kursgewinnen für den Rest des Jahres und den Großteil des Jahres 2021 führte. Der dritte Ausverkauf ist derjenige, in dem wir uns jetzt noch befinden. Und wenn sich die Geschichte weiter wiederholt, wird sich auch dies wahrscheinlich als fantastische langfristige Kaufgelegenheit erweisen.

Erwarte das Unerwartete

Du fragst dich jetzt vielleicht: Wenn jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen ist, warum dann nicht gleich auf dem US-Aktienmarkt alles geben? Das ist aus einer Reihe von Gründen keine gute Idee.

Zunächst einmal ist es wichtig, einen Notfallfonds zu haben, falls unerwartete Krankheitskosten oder unvorhergesehene Krisen auftauchen. Obwohl der Aktienmarkt im Laufe der Zeit ein großartiges Instrument für den Vermögensaufbau war, weiß niemand, wie er sich kurzfristig entwickeln wird. Der Markt hat einen epischen Aufschwung erlebt, aber er könnte diese Gewinne aus verschiedenen Gründen wieder abgeben, z. B. durch eine aggressivere Geldpolitik, eine Verschlechterung der geopolitischen Lage oder eine unendliche Anzahl von Unbekannten.

Wenn du ohne Reserve in den Aktienmarkt einsteigst, bist du kurzfristigen Schwankungen zu stark ausgesetzt. Wenn du Geld in den Aktienmarkt steckst, das du in nächster Zeit nicht brauchst, hast du keinen Druck und kannst einen kühlen Kopf bewahren, falls der Markt weiter abstürzt.

Ein besserer Ansatz

Ja, das klingt langweilig. Aber der beste Ansatz zum Investieren ist es, einfach einen Teil deines Einkommens im Laufe der Zeit in Aktien zu investieren. Das ist jedenfalls der klassische Ratschlag. Natürlich kann ein Investor mit etwas mehr Spielraum agieren, indem er einen bestimmten Betrag an Bargeld auf der Seite hält, den er nur dann einsetzt, wenn sich eine wirklich gute Kaufgelegenheit ergibt. In diesem Fall wäre es sinnvoll, einige der vielen Aktien ins Auge zu fassen, die jetzt im Angebot sind.

Selektive Käufe großartiger Unternehmen, die zum Verkauf stehen, sind eine lohnende Strategie, die mit dem Durchschnittskosteneffekt kombiniert werden kann. Auf diese Weise kann ein Anleger eine Art hybriden Ansatz nutzen, der Raum für Disziplin und Kreativität lässt.

Die Volatilität meistern

Selbst wenn der Markt seine Tiefststände nicht wieder erreicht und bis 2022 weiter steigt, wird er in den kommenden Jahren wahrscheinlich weitere Korrekturen und Bärenmärkte erleben. Das Timing des Marktes ist schwierig, und kurzfristige Kursbewegungen können zufällig und verwirrend sein und haben nichts mit dem fundamentalen Geschäft zu tun.

Zu verstehen, dass der Markt verrückte, unvorhersehbare Dinge tun kann, kann helfen, die Emotionen während eines Ausverkaufs am Aktienmarkt im Zaum zu halten und den Drang zu unterdrücken, alles zu geben, auch wenn es verlockend ist, dies zu tun.

Der Artikel Ist es jetzt an der Zeit, in den Aktienmarkt einzusteigen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 02.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images