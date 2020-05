ITT zahlt eine unveränderte Dividende aus

Der amerikanische Mischkonzern ITT Inc. (ISIN: US45073V1089, NYSE: ITT) wird am 6. Juli 2020 eine Dividende von 0,169 US-Dollar für das zweite Quartal 2020 an seine Aktionäre ausschütten. Record date ist der 15. Juni 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt ITT eine Dividende von 0,676 US-Dollar. Somit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 48,51 US-Dollar (Stand: 15. Mai 2020) 1,39 Prozent. ITT ist ein Mischkonzern und unter anderem für die Energie- und Rüstungsindustrie tätig. Das Unternehmen aus White Plains in New York wurde 1920 gegründet und erwirtschaftete im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 663,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 695,5 Mio. US-Dollar), wie am 1. Mai 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 84,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 71,3 Mio. US-Dollar). Die Aktie weist seit Jahresanfang an der Wall Street ein Kursminus von 34,37 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de