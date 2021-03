Japans Notenbank nimmt Feinjustierung vor - Will Fondskäufe flexibler steuern

Tokio (Reuters) - Japans Notenbank nimmt inmitten der Corona-Pandemie eine Feinjustierung an ihrer Geldpolitik vor.

Wie erwartet beließen die Tokioter Währungshüter am Freitag ihr kurzfristiges Zinsziel bei minus 0,1 Prozent. Sie erweiterten aber im Rahmen eines Strategiechecks den Spielraum für die langfristigen Zinsen. Künftig wollen sie Ausschläge von 0,25 Prozent um ihren Zielwert zulassen, statt wie bislang von 0,2 Prozent. Zudem schwenkt die Bank von Japan auf einen flexibleren Kurs beim Ankauf von börsennotierten Fonds (ETF). Dabei werden numerische Leitlinien durch ein Versprechen ersetzt, bei Erforderlichkeit zu kaufen. Dies würde es der Notenbank erlauben, ihre Käufe in ruhigen Marktphasen herunterzufahren. Zugleich vermittelt sie die Gewissheit, dass sie auf Verwerfungen am Markt machtvoll reagieren könne.

Die Änderungen sind Ergebnis der angekündigten Generalüberholung der Notenbank-Strategie. Die Bank von Japan will damit ihre geldpolitische Lockerungen künftig effizienter und nachhaltiger gestalten. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig ist, die geldpolitische Lockerung in einer nachhaltigen Form beizubehalten, um unser Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen", erklärte die Notenbank. Mit der Möglichkeit für ein Zurückschrauben der ETF-Käufe und einer gelockerten Kontrolle der Zinskurve könnte sie den Märkten nach Jahren massiver Eingriffe wieder mehr Eigenleben lassen.

Die Bank von Japan hatte während der Corona-Krise ihre Geldpolitik weiter gelockert und dabei auch ihre Wertpapierkäufe ausgebaut. Mit steigenden Kaufbeständen nahm allerdings auch die Kritik zu, dass sie damit immer stärker in den Markt eingreife und die Preisfindung verzerre. Zudem erhöhe sich durch die aufgeblähte Bilanz das Verlustrisiko. Manche Währungshüter hatten sich aufgrund solcher Sorgen bereits für eine flexiblere Handhabung der Käufe ausgesprochen.