JD.COM - Es drohen weitere Kursverluste

China-Aktien haben es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Die schon fast schwerelose Phase bis in den Februar 2021 hinein ist auch hier vorbei. Die ersten Abverkäufe stoppten an wichtigen Supports, doch fielen die Erholungen reihenweise schwach aus. Die Aktie von JD.com ist hier nur ein Beispiel von vielen.

Zwei große Gaps riss der Titel im Zuge der Abwärtsbewegung seit Februar. Zwischenzeitlich notierte die Aktie sogar unter dem EMA200 und dem Support bei 78,64 USD, rettete sich am 25. März aber noch einmal darüber. Es startete eine Erholung, im Zuge derer der Wert eine steile Abwärtstrendvariante hinter sich lassen konnte, aber bereits deutlich unter dem EMA50 hängenblieb. Auch ist das untere der beiden Gaps zwischen 88,53 und 86,19 USD offen geblieben.

Seither geht es wieder dynamisch abwärts und im heutigen Handel unterbietet die Aktie ein weiteres Mal den EMA200. Die Bullen benötigen nun ein Wunder in Form eines schnellen Reversals, um sich die Chance auf eine Bodenbildung zu bewahren. Andernfalls drohen unter dem Abwärtstrend und der Marke von 78,64 USD in den kommenden Wochen Abgaben bis auf 71,76 USD, eventuell sogar in den 60-USD-Bereich. Dort wird in einigen Wochen auch ein langfristiger Aufwärtstrend seit dem Jahr 2018 verlaufen.

Wer auf einen Boden spekulieren möchte, kann sich zunächst erst einmal zurückhalten und abwarten, was im Kursbereich zwischen 88,53 und 86,19 USD passiert. Erst darüber nimmt eine Trendwende Form an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. CNY 710,59 842,42 976,07 Ergebnis je Aktie in CNY 5,26 11,00 14,48 Gewinnwachstum 109,13 % 31,64 % KGV 97 47 35 KUV 0,9 0,8 0,7 PEG 0,4 1,1 *e = erwartet

JD.com-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)