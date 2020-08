Jefferies belässt HSBC auf 'Hold' - Ziel 400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen für das zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Zwar habe die Bank vor Abschreibungen die Gewinnerwartungen dank der Kapitalmarktgeschäfte und der Kostenkontrolle übertroffen, doch enttäuschten die in Aussicht gestellten Milliarden-Wertberichtigungen wegen fauler Kredite, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei auch nicht hilfreich, dass die Prognosespanne für die Abschreibungen sehr groß sei./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 01:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 01:14 / ET

