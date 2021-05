Jefferies belässt Klöckner & Co auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Klöckner & Co anlässlich der Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Der Stahlhändler stelle im Zuge der planmäßigen Übergabe Vorstandsvorsitz nun die neue Unternehmensstrategie "Klöckner & Co 2025" vor, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der digitale Wandel habe in den vergangenen Jahren bereits klar im Fokus gestanden. Nun werde es darum gehen, diesen Erfolg in beschleunigtes Kundenwachstum umzulenken und auch die eigenen Angebote und Dienstleistungen zu erweitern./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 04:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 04:31 / ET

