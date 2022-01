Jefferies belässt Microsoft vor dem Quartalsausweis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft vor den am 25. Januar erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2021/22 auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Erwartungen an das abgelaufene Quartal dürften erfüllt worden sein, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Umsatzseitig werde es aber zunehmend schwieriger für den Software-Hersteller. Alles in allem dürfte wohl jedoch der Fokus der Anleger auf den angehäuften 88 Milliarden Dollar an Fusionen und Übernahmen liegen und darauf, ob Microsoft Umsatzwachstum kaufe oder die Akquisitionen opportunistisch als eine Erweiterung mit Blick auf den gesamten adressierbaren Markt betrachte./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 21:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 00:00 / ET

