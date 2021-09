Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 1950 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Unternehmenspräsentation während einer Veranstaltung der Investmentbank zum Thema Klimaschutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Die Präsentation habe die kundenorientierte Strategie des Energiekonzerns zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in Erinnerung gerufen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Shell wiederholt, dass der Konzern in Anbetracht dessen nicht dem Kapazitätswachstum aus erneuerbaren Energien - etwa im Vergleich zu den konventionellen Energien wie Erdgas - den Vorzug gebe./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 09:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 09:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.