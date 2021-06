JUNIPER NETWORKS - Lang, lang ist es her

Fast zwei Jahre ist es her, dass die Aktie von Juniper Networks zuletzt auf dem GodmodeTrader besprochen wurde. Kurstechnisch haben Anleger hier mit Blick auf das langfristige Bild auch wirklich nichts verpasst. Die aktuellen Notierungen rund um die Marke von 27,80 USD gab es bereits im Jahr 2014 oder, noch enttäuschender, im Jahr 2004. Es handelt sich bei diesem Tech-Konzern folglich um einen langfristigen Underperformer. Doch auch solche Titel lassen sich traden.

Zunächst ein Blick auf die Fundamentals: Analysten trauen dem Spezialisten für Netzwerk- und Cybersicherheitslösungen durchaus wieder Gewinndynamik zu. Nach 0,77 USD im Vorjahr könnte Juniper 2021 0,98 USD je Aktie verdienen, was rund 27 % mehr wären. Auch 2022 könnte der Gewinn auf 1,24 USD je Aktie und damit um knapp 27 % wachsen. Dem gegenüber stehen aktuell KGVs von 28 und 22. Die Dividendenrendite liegt bei 2,9 %. Insgesamt handelt es sich also um solide Kennziffern.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,45 4,65 4,82 Ergebnis je Aktie in USD 0,77 0,98 1,24 Gewinnwachstum 27,27 % 26,53 % KGV 36 28 22 KUV 2,0 2,0 1,9 PEG 1,0 0,8 Dividende je Aktie in USD 0,80 0,80 0,80 Dividendenrendite 2,88 % 2,88 % 2,88 % *e = erwartet

Das Chartbild hat sich zuletzt auch deutlich verbessert. Die Aktie hat sich in der Vorwoche sehr gut entwickelt und nimmt das Hoch bei 27,83 USD in Angriff. Ein Ausbruch zur Oberseite würde Potenzial bis auf 30,80 bis 30,96 USD freischalten. Dort liegt nicht nur eine wichtige langfristige Widerstandszone. In diesem Bereich befindet sich auch ein Projektionsziel des Anstiegs seit dem Coronacrashtief. Anleger, die auf langfristige Signale und den Abschluss einer großen Bodenbildung aus sind, sollten sich folglich noch zurückhalten und erst Kurse über 31,00 USD abwarten. Für prozyklische Trader ist das Setup jetzt schon geeignet, wobei Absicherungen unter dem Tief bei 26,27 USD in den Markt gelegt werden könnten.

Fazit: Bei Juniper Networks handelt es sich langfristig um einen Underperformer und daher eine Aktie, die Investoren eher meiden sollten. Tradingtechnisch würde der Ausbruch über die Marke von 27,83 USD Potenzial in Richtung 28,69 USD und darüber 30,80 bis 30,96 USD freisetzen.

Juniper-Networks-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)