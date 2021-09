K+S: Aktie klettert weiter – Marktexperten sehen Spekulation am Werk – Übernahme durch Bergbaukonzern BHP?

Papiere von K+S haben ihren Aufschwung am Montag um bis zu 3,4 Prozent ausgebaut. Die Aktien des Düngerherstellers gewannen seit dem Zwischentief Mitte des Vormonats fast 16 Prozent und steuern wieder auf das Zweijahreshoch vom Juli zu. Auftrieb gibt ein Bericht des Platow Brief. Die Marktbeobachter sprechen von Spekulationen am Markt, dass der Bergbaukonzern BHP möglicherweise eine Übernahme der Kasseler einem teureren eigenen Kali-Projekt in Kanada vorziehen könnte.

Dies würde aber einen „radikalen Strategieschwenk“ der Australier bedeuten, geben die Experten zu bedenken. Sie sehen die Marktspekulationen daher vor allem im Kontext massiver Engagements von Leerverkäufern, die möglicherweise so in die Bredouille gebracht werden sollen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com

