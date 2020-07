KOENIG & BAUER - Das hab' ich nun davon!

KOENIG & BAUER AG - WKN: 719350 - ISIN: DE0007193500 - Kurs: 19,970 € (XETRA)

Vor rund einem Monat hatte ich mich im Zuge einer Mini-Serie mit Titel "Selbst diese Aktie steigt" dazu durchgerungen, zwei seit Jahren technisch schwache Aktien, K+S und Koenig & Bauer, aus charttechnischer Sicht kurzfristig positiv zu besprechen. Gerade bei letzterem Wert fiel die Überwindung schwer, da es sich um meinen Short-Favoriten 2020 in Deutschland handelte. Während die Aktie von K+S zumindest ein Teilziel erreichte, bekamen die Käufer bei Koenig & Bauer in der Folge so gut wie nichts mehr auf die Reihe.

Der Ausbruch über die Marke von 21 EUR wurde schnell wieder gekontert, ein weiterer Versuch der Bullen vor einigen Tagen erneut abverkauft. Dadurch hat sich ein tieferes Hoch im Chart ausgebildet, welches ein erstes Anzeichen für einen neuen Abwärtstrend darstellen könnte. Der Fokus richtet sich nun in den kommenden Wochen auf den Aufwärtstrend seit März und das Zwischentief bei 17,66 EUR. Werden diese Unterstützungen aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Erholung seit März wieder komplett in sich zusammenfällt. 14,42 EUR wären dann erneut das Ziel, ein Etappenziel könnte das Tief bei 16,03 EUR darstellen.

Absicherungen für Short-Positionen bieten sich über dem Junihoch bei 22,28 EUR oder alternativ über dem bisherigen Wochenhoch bei 21,70 EUR an.

Fundamental betrachtet haben Analysten ihre Schätzungen für den Wert inzwischen zusammengestrichen und erwarten 2020 einen Verlust je Aktie von 0,26 EUR. 2021 sollen dagegen bereits wieder 1,74 EUR je Aktie verdient werden. Nun kann man freilich argumentieren, dass diese Revision der Schätzungen vorrangig durch Corona hervorgerufen wurde. Ich bleibe dennoch dabei, dass selbst ohne Corona die astronomischen Kursziele und Gewinnschätzungen vieler Analysten deplatziert waren. Die Branche schwächelt nicht erst seit Corona.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,22 1,06 1,16 Ergebnis je Aktie in EUR 2,31 -0,26 1,74 KGV 24 - 31 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,58 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 1,06 % *e = erwartet

