Konten eingefroren - Sig Sauer schickt Mitarbeiter nach Hause

ECKERNFÖRDE/KIEL (dpa-AFX) - Nach dem Einfrieren der Geschäftskonten durch die Staatsanwaltschaft hat der Waffenhersteller Sig Sauer in Eckernförde den Betrieb vorläufig eingestellt. "Wir haben am Mittwochmorgen sämtliche Mitarbeiter nach Hause geschickt - zunächst bis zum Ende der Woche", sagte Geschäftsführer Tim Castagne am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei die am Dienstag von der Kieler Staatsanwaltschaft vorgenommene Vollstreckung eines sogenannten Vermögensarrestes über 7,4 Millionen Euro. Neben dem Einfrieren der Geschäftskonten seien Maschinen sowie sämtliche fertiggestellten Waffen mit Pfändungssiegeln versehen worden. "Wir können Aufträge nicht ausliefern", sagte Castagne. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet./mho/akl/DP/eas