KORREKTUR/Unions-Fraktionsvize: Ampel ist bei Impfpflicht orientierungslos

(Im ersten Satz wurde berichtigt, dass Andrea Lindholz Mitglied der CSU statt der CDU ist.)

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht hat die stellvertretende Unions-Fraktionschefin Andrea Lindholz (CSU) schwere Vorwürfe gegen die Ampel-Koalition erhoben. Wegen des Fehlens eines eigenen Gesetzentwurfs warf sie der Bundesregierung am Mittwoch im Bundestag "Arbeitsverweigerung" vor. "Die Ampel ist in der Frage der Impfpflicht führungs- und orientierungslos." Die geplante Vielzahl von unterschiedlichen Anträgen im Parlament zeichne ein Bild der Planlosigkeit und führe zu Verunsicherung in der Bevölkerung.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Baehrens, warb unterdessen für eine Impfpflicht für alle Erwachsenen - begrenzt auf drei Impfdosen und mit freier Impfstoffwahl. "Einen dritten unkontrollierten Pandemie-Herbst darf es nicht geben", betonte Baehrens. Die sächsische Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta warb für einen Mittelweg: Eine Begrenzung der Impfpflicht auf Menschen ab 50 Jahren könne die "gesellschaftlichen Nebenwirkungen" minimieren./ax/sk/jr/tam/faa/sam/mfi/DP/ngu