KRAFT HEINZ - Gerade an diesen Tagen wieder gefragt

Zugegebenermaßen etwas widerwillig wechselte ich nach vielen Monate bei der Aktie von Kraft Heinz auf der Long-Seite analytisch auf short. In der Nachbetrachtung war es aber die richtige Entscheidung. Der Wert verlor nicht nur bis zum EMA200, er wurde direkt durchgereicht. Erst am "letzten" eingezeichneten Support im Chart bei 35,37 USD zeigen sich die Bullen in dieser Woche und leiten eine Erholung ein.

Das Ganze geschieht aus einer extrem überverkauften Lage heraus und macht es daher durchaus interessant. Während die Charts vieler andere Aktien am Gesamtmarkt völlig überhitzt und anfällig für Korrekturen sind, hat die Aktie von Kraft Heinz bereits 20 % an Wert verloren. Analytisch wurden die letzten Tiefs im Chart auf Indikatorenseite auch nicht mehr bestätigt, es liegen folglich sogenannte bullische Divergenzen vor.

Die Erholung könnte zunächst bis zum Dreifachwiderstand aus den beiden EMAs 50 und 200 und der Horizontalen bei 37,81 USD reichen. Dort wäre ein Abpraller nichts Ungewöhnliches. Lässt der Wert diese Hürde im weiteren Verlauf hinter sich, wäre eine Fortsetzung der technischen Gegenbewegung in Richtung 39,70 USD denkbar. Kurse unter 35,37 USD sollten die Bullen dagegen vermeiden. Darunter wäre die Abwärtsbewegung bestätigt mit einem weiteren Ziel bei 33,78 USD.

Fazit: Anleger, die von anhaltend schwierigen Märkten ausgehen und defensive Aktien suchen, könnten bei der Aktie von Kraft Heinz fündig werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 26,18 25,29 24,12 Ergebnis je Aktie in USD 0,29 2,15 2,52 KGV 127 17 15 Dividende je Aktie in USD 1,60 1,60 1,60 Dividendenrendite 4,34 % 4,34 % 4,34 % *e = erwartet

