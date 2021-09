Krypto-Markt: Falschmeldung über Walmart-Integrierung lässt Kryptowährung Litecoin kurzzeitig um 30 Prozent steigen

Eine Falschmeldung hat am Montag die Kryptowährung Litecoin befeuert und für einen zwischenzeitlichen Preisanstieg von über 30 Prozent gesorgt. CNBC, Reuters, Decrypt und andere Medien berichteten am Montag, dass der US-Handelsriese Walmart ab dem 1. Oktober im Rahmen einer Partnerschaft mit der Litecoin Foundation, der Organisation hinter der Kryptowährung Litecoin, eine entsprechende Zahlungsoption auf seinen Webseiten anbieten wolle. Diese Berichte wurden aus einer einzigen Pressemitteilung übernommen, die über den Verteilerdienst GlobeNewsWire verbreitet wurde. In der Mitteilung heißt es, Walmart habe sich für Litecoin als Zahlungsmittel entschieden, weil es „billiger und schneller“ sei und der Token „keine zentrale Behörde“ habe.

Die Meldung wurde allerdings schnell von einem offiziellen Walmart-Sprecher dementiert. Der Marketingdirektor der Litecoin Foundation Jay Milla erklärte gegenüber dem Branchenportal Cointelegraph, dass die Ankündigung nicht von der Stiftung gekommen sei.

Eine Nachricht auf einem verifizierten Twitter-Account im Zusammenhang mit Litecoin, in der die gefälschte Partnerschaft mit Walmart vermeldet wurde, wurde gelöscht und eine Reihe von Medienunternehmen haben Schlagzeilen und Geschichten zurückgezogen, die den gefälschten Bericht veröffentlicht hatten.





Der zwischenzeitliche Anstieg von Litecoin um 35 Prozent auf in der Spitze 237 Dollar hat sich nach dem Dementi schnell wieder verflüchtigt. Der Anstieg hatte auch Einfluss auf den Bitcoin-Kurs, der kurzzeitig auf knapp 47.000 Dollar und damit zurück über seinen 200-Tage-Trend klettern konnte, an dessen nachhaltiger Überwindung er seit dem Crash aus der letzten Woche bisher erfolglos arbeitet. Nach dem Dementi ist auch der Bitcoin-Kurs wieder zurück auf ein tieferes Preisniveau gefallen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: DUSAN ZIDAR / Shutterstock.com

Sie wollen inund andereinvestieren, wissen jedoch nicht wie und wo? In unserem Ratgeber finden Sie alle wichtigen Infos zu Krypto-Börsen und allem, worauf man bei einem Krypto-Investment achten muss.