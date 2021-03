Die Kryptoderivatebörse FTX, welche 2019 gegründet wurde, ist bekannt für eine große Auswahl ein Krypto-Derivaten. Neben den Derivaten bietet FTX aber auch eine Auwahl an Futures, Optionen, Leverage Token und weitere an. Um FTX genauer verstehen zu können bieten wir dir hier heute die Kryptobörsenanalyse: FTX-Review an. FTX-Vorteile FTX punktet mit sehr niedrigen Handeslgebühren auf alle Kryptotrades. So liegen die Gebühren bei FTX bei zwischen 0,02 bis 0,05 Prozent....

The post Kryptobörsenanalyse: FTX-Review appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen