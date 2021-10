Kupferkonzern Aurubis übertrifft Gewinnprognose

München (Reuters) - Europas größte Kupferhütte Aurubis hat die eigenen Gewinnerwartungen im abgelaufenen Geschäftsjahr übertroffen.

Das operative Ergebnis vor Steuern für 2020/21 (per Ende September) liege nach vorläufigen Zahlen bei 353 Millionen Euro, teilte der Konzern in Hamburg mit. Das ist ein Plus von 60 Prozent zum Vorjahr und liegt deutlich über den prognostizierten Spanne von 270 bis 330 Millionen Euro. Das trieb die im Nebenwerteindex MDax notierte Aktie um vier Prozent auf 76,90 Euro nach oben.

Im vierten Quartal knüpfte Aurubis beim operativer Ergebnis vor Steuern mit 85 (2019/20: 88) an das Vorjahresniveau an. Hohe Raffinierlöhne für Recycling-Materialien, stark gestiegene Metallpreise, die hohe Nachfrage nach Kupferprodukten und Schwefelsäure zu gestiegenen Preisen hätten dazu beigetragen und auch höhere Energiekosten wettgemacht, teilte Aurubis mit. Zum Umsatz äußerte sich Aurubis nicht. Die endgültigen Zahlen sollen am 3. Dezember vorgelegt werden.

Aurubis rechnet aus seinem Ergebnis vor Steuern die Bewertungseffekte aus den teils starken Schwankungen der Metallpreise heraus und ermittelt so das operative Ergebnis. Einschließlich dieser Effekte schnellte der Vorsteuergewinn 2020/21 auf 826 (367) Millionen Euro.