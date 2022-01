Kurzfristiger Tech-Bounce in der Mache? Ich setze auf Gegenbewegung!

Replaced by the video

Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken seit einigen Tagen. Wenn Anleihen bei 1,9% Rendite im 10 j Bereich kaufenswert sind, dann jetzt wohl der Tech-Sektor. Abgesehen davon, dürfte die FED-Tagung kommende Woche eine Gegenbewegung im Tech-Sektor kurzfristig Beschleunigen!

0:00 - Intro

0:25 - Zurück auf Los!

2:16 - Short wie Nachbars Lumpi

3:32 - Ergebnis-Bonanza & FED Tagung

8:25 - China: Tech solide, EZB: "No drama!”

10:18 - Rohstoffwerte ziehen an

11:20 - Tech, Discovery Financial

13:28 - United Airlines, American Airlines, Union Pacific

15:42 - Deliveroo hüpft über Erwartungen

