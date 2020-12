Kutzers Zwischenruf: Freut Euch, Anleger, trotzdem!

Vorab möchte ich nachdrücklich begrüßen, was der onvista-Börsenfuchs in seinem gestrigen Kommentar herausgestellt hat. Dazu passen auch meine heutigen Gedanken zu den jüngsten Ergebnissen der Marktforschung. Und der Dax erfüllt die optimistischen Erwartungen der Börsen-Bullen, denn er lässt sich durch die Verschärfung des Lockdowns nicht von seinem Pfad abbringen.

Die Headline der Nürnberger GfK: „Mehrheit der Deutschen freut sich nicht auf Weihnachten.“ Denn eine umfangreiche Befragung hat ergeben, dass trotz allem rationalen Verständnis für die Kontaktbeschränkungen 59 Prozent der Bundesbürger angeben, sich in diesem Jahr nicht richtig auf Weihnachten zu freuen. Insbesondere fehlen den Verbrauchern die vorweihnachtlichen Rituale, wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern, Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, Treffen mit Freunden oder Kulturveranstaltungen. Das ist nachvollziehbar. Doch liegt es nicht auch an den Konsumenten selbst, in einem dramatisch veränderten Umfeld nach Möglichkeiten für eine angemessene Gestaltung der Festtage zu suchen?

Man kann es auch positiver sehen, denn die GfK-Erhebung zeigt auch, dass ein nicht unerheblicher Teil gelassen beim Thema Weihnachten bleibt. Die Hälfte der Deutschen sagt, es sei nicht schlimm, dass Weihnachten in diesem Jahr anders sei. Circa ein Viertel der Menschen freut sich sogar mehr auf Weihnachten als in früheren Jahren. Interessant ist hierbei ein Blick auf die jüngeren Menschen im Alter von 18 bis 39 Jahren. In dieser Altersgruppe sind es 40 Prozent, die sich mehr auf das Weihnachtsfest freuen als sonst.

Eine nette (und nützliche!) Geste ist die weihnachtliche Liste von Geschenkideen des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland), denn auch aus der Finanzwelt es gibt eine bunte Palette von sinnvollen Präsenten für Erwachsene und Kinder. Dazu gehören natürlich Bücher wie Benjamin Graham: „Intelligent Investieren“ (für manche Investoren eine Art Investment-Bibel), Robert G. Hagstrom: „Warren Buffett Sein Weg. Seine Methode. Seine Strategie“ und vom legendären Börsen-Altmeister André Kostolany: „Die Kunst, über Geld nachzudenken“. Wer eher spielerisch die Börse und deren Abläufe kennenlernen möchte, hat die Auswahl zwischen einigen Brettspielen: „Das Börsenspiel“ von Ravensburger ist zwar schon aus dem Jahr 1972, aber irgendwie immer noch aktuell. „Big Money“ (ebenfalls von Ravensburger): Bei dem Spiel geht es um Investments, den Aufbau eines Finanzimperiums und natürlich darum, so viel Geld zu verdienen wie möglich. „Geld und Börse“ (von Lego) ist ein Börsenspiel um Spekulationen, Investitionen und Einfluss und Macht.

Fast schon der Klassiker unter den Anlagegeschenken, der jedes Jahr aufs Neue empfohlen wird, ist der Aktienfonds- oder ETF-Sparplan für den Nachwuchs. Da solche Sparpläne langfristig, also über einen Zeitraum von zehn oder 15 Jahre, ausgerichtet sind, ist die Verlustwahrscheinlichkeit in der Regel gering.

Ich möchte ergänzen, geschätzte Anleger, dass Sie die vielfältigen Möglichkeiten checken sollten, die Gold und Silber bieten (von Minenaktien, Fonds, physischem Edelmetall bis zum Schmuck - sowie ebenfalls Sparpläne). Auf alle Fälle: Freuen Sie sich auf Weihnachten auch wenn’s im Krisenjahr schwerfällt, und machen Sie das Beste draus!