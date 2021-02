KWS SAAT - Hier geht es um Großes

KWS SAAT SE & Co. KGaA - WKN: 707400 - ISIN: DE0007074007 - Kurs: 74,000 € (XETRA)

Zugegebenermaßen war es sehr schwer zu handeln, gerade auch angesichts des kurzen Auswasches Anfang des Jahres. Doch schlussendlich bog die Aktie von KWS Saat doch noch gen Norden ein, womit der Long-Fahrplan aus dem Dezember 2020 als abgearbeitet angesehen werden kann. Sogar am Allzeithoch bei 76,60 EUR klopfte der Wert inzwischen an. Daher lohnt ein Blick auf den Monatschart.

Denn seit dem Jahr 2017 steckt die Aktie in einer Korrektur fest. Der dynamische Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend im Mai 2020 lieferte ein erstes Kaufsignal, der Rücksetzer im Oktober 2020 stoppte am EMA50 Monat. Gelingt den Bullen nun einKraftakt und ein Wochen- besser noch ein Monatsschlusskurs über dem Widerstand bei 76,60 EUR, könnte eine neue Ära bei der Aktie von KWS Saat beginnen. Mittelfristig lässt sich in diesem Szenario ein erstes Ziel bei 95,00 EUR nennen. Langfristig wären dagegen ganz andere Ziele vorstellbar.

Noch ist ein solcher Befreiungsschlag aber nicht geglückt. Rückenwind kommt allgemein vom Sektor, denn die Aktien vieler Branchenkollegen haben zuletzt ebenfalls stark zugelegt. Solange die Aktie die Unterstützungszone um 61,00 EUR halten kann, wird der Ausbruch zur Oberseite präferiert. KWS Saat wird kommende Woche, genauer gesagt am 18. Februar, Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 vorlegen. Analysten erwarten in diesem und im kommenden Jahr solide Zuwächse beim Gewinn in einer Größenordnung von rund 15 %.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,28 1,30 1,38 Ergebnis je Aktie in EUR 2,89 3,34 3,87 KGV 26 22 19 Dividende je Aktie in EUR 0,70 0,75 0,82 Dividendenrendite 0,94 % 1,01 % 1,11 % *e = erwartet

KWS-Saat-Aktie (Monatschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)