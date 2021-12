Laut einer neuen globalen Umfrage sehen NetApp-Kunden in der hybriden Cloud die Zukunft der Unternehmens-IT

77 Prozent der NetApp-Unternehmenskunden, die an der neuen Umfrage zur Einführung von hybriden Clouds teilgenommen haben, planen den Einsatz von hybriden Clouds, um den wachsenden Geschäftsanforderungen nach schnelleren Innovationen gerecht zu werden

NetApp (NASDAQ:NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenorientiertes Softwareunternehmen, hat heute die Ergebnisse einer Umfrage bekannt gegeben, in der die Akzeptanz von Hybrid-Cloud-Strategien und operativen Schwerpunktbereichen unter den weltweiten NetApp-Unternehmenskunden untersucht wurde.

Die Umfrage unter IT-Verantwortlichen und Infrastrukturbetreibern auf der ganzen Welt ergab, dass 77 Prozent der Befragten planen, ihr Unternehmen in absehbarer Zeit in hybriden Cloud-Umgebungen zu betreiben, um den wachsenden Geschäftsanforderungen nach schnelleren Innovationen gerecht zu werden und gleichzeitig den operativen Betrieb zu optimieren und die Infrastrukturkosten zu senken.

„Geschwindigkeit ist der neue Maßstab. IT-Führungskräfte in aller Welt treiben die digitale Transformation voran und benötigen mehr Agilität und Flexibilität, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und unmittelbare geschäftliche Erfolge zu erzielen“, sagt Ronen Schwartz, General Manager und Senior Vice President des Bereichs Cloud Volumes bei NetApp. „Unternehmen setzen auf hybride Cloud-Modelle, um IT-Ressourcen effektiv zu skalieren und geschäftskritische Anwendungen und Workloads zu unterstützen - und NetApp ist führend in der Branche, wenn es darum geht, hybride Multi-Cloud-Lösungen bereitzustellen, um diese Unternehmen zu unterstützen, wo auch immer sie sind.“

Die Highlights der NetApp-Umfrage zur Akzeptanz von Hybrid-Cloud-Lösungen in Unternehmen 2021 umfassen:

Die Zukunft ist die hybride Cloud : Mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen auf absehbare Zeit eine hybride Cloud-Umgebung betreiben wird, während nur 17 Prozent davon ausgehen, dass ihr Unternehmen letztendlich die gesamte IT in die Cloud migrieren wird. Die Befragten nannten folgende Punkte als wichtigste geschäftliche Vorteile der Einführung einer hybriden Cloud: Schnellere Innovationen - 26 Prozent Erhöhte Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden - 25 Prozent Verbesserte Kollaborationsmöglichkeiten - 22 Prozent

Wichtige betriebliche Gründe für die Einführung der hybriden Cloud : Die Befragten gaben an, dass sie die Flexibilität und Skalierbarkeit der Infrastruktur verbessern wollen (27 Prozent), da die IT-Teams durch den Einsatz hybrider Clouds Zugang zu den On-Demand- und neuen Technologien der Public Cloud erhalten, während sie gleichzeitig die bestehenden Systeme nutzen können, die weiterhin zuverlässig vor Ort laufen. Fast ein Viertel (21 Prozent) der Befragten gab an, die Kosten optimieren zu wollen, während 13 Prozent der Befragten angaben, die Datenverfügbarkeit verbessern zu wollen.

Innovative Unternehmen erzielen weiterhin Erfolge mit den hybriden Cloud-Lösungen von NetApp

DieUmfragedaten zeigen, dass Unternehmen weltweit eine hybride Cloud-Strategie verfolgen und dabei auf die branchenführenden Lösungen von NetApp setzen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben und schneller einen geschäftlichen Mehrwert zu erzielen.

„Wir brauchten die Flexibilität und Agilität einer hybriden Cloud-Architektur, um die riesigen Datenmengen, die täglich in unseren globalen Produktions- und Entwicklungsstandorten generiert werden, effektiver zu managen. So können wir schneller Erkenntnisse gewinnen und bessere Entscheidungen treffen“, sagt Rohit Agrawal, Global Head of Hybrid Cloud bei Siemens Healthineers. „Die hybriden Cloud-Lösungen von NetApp helfen uns bei der Optimierung des Datacenter-Betriebs und dabei, die Kosten unter Kontrolle zu halten, da wir die geschäftskritischen Daten und Anwendungen zentralisieren, managen und sichern können.“

Methodik

Die Umfrage wurde von NetApp unter 79 Unternehmen (54% AMER, 36% EMEA, 10% APAC) durchgeführt. Diese repräsentieren große und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die hybride Cloud-Architekturen mit NetApp implementiert haben oder dies planen.

Zusätzliche Quellen

NetApp Hybrid Cloud Survey Report NetApp Hybrid Cloud Portfolio Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können – ganz gleich, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen gut funktionieren, unterstützt NetApp Firmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Datenstrukturen sowie dabei, wenn sie die richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Leute bereitstellen – immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Marken sind Markenzeichen von NetApp, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

