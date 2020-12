Lebensversicherung… und dann?

Was passiert eigentlich, wenn die Lebensversicherung fällig wird und der Versicherte seine Ablaufleistung erhält? Oder der Bausparvertrag zuteilungsreif? Oder ein großes Erbe auf mich wartet? Was fange ich mit dem Geld an? Es ausgeben? Wer es lieber investieren möchte, muss einiges klären. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Welche Anlagemöglichkeiten haben ich überhaupt und wie unterscheiden sich diese voneinander? Im Blogbeitrag haben wir gängige Optionen für Anleger und Sparer mit Stärken und Schwächen vorgestellt.

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.