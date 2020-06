Leichter Rücksetzer nach rasanter Rally erwartet

Nach einer euphorischen Rally um bis zu 18 Prozent Plus in zehn Handelstagen zeichnet sich im Dax zu Wochenbeginn etwas Beruhigung ab - er wird etwas tiefer erwartet. Die Ölpreise ziehen dagegen an. Turbulent ist es wieder einmal rund um Wirecard.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0007472060, GB0009895292, US3755581036