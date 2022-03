LightCON eröffnet Rise of Stars (ROS) Silthereum Staking Service

Das neue Handyspiel Rise of Stars (ROS), entwickelt und betreut von LightCON, einer Tochtergesellschaft von WEMADE MAX (Co-CEOs: Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730), hat am 11. März den Silthereum Staking Service eröffnet.

Das neue Handyspiel Rise of Stars (ROS), entwickelt und betreut von LightCON, hat am 11. März den Silthereum Staking Service eröffnet. Silthereum ist ein neues Spiel-Token, das innerhalb des Spiels genutzt werden kann. Silthereum Staking Service ist der erste DeFi-Service, der für die ROS-Tokenomie eingeführt wird. Wenn sie Silthereum eingesetzt haben, erhalten die Nutzer die Token als Belohnung entsprechend dem effektiven Jahreszins (APR). (Grafik: Business Wire)

Silthereum ist ein neues Spiel-Token, das innerhalb des Spiels genutzt werden kann. Silthereum Staking Service ist der erste DeFi-Service, der für die ROS-Tokenomie eingeführt wird. Wenn sie Silthereum eingesetzt haben, erhalten die Nutzer die Token als Belohnung entsprechend dem effektiven Jahreszins (APR).

Um sich an diesem Service zu beteiligen, setzen die Nutzer ihr Silthereum ein: Sie loggen sich in ihre WEMIX Wallet auf der Seite für den Staking-Service ein, der auf der ROS-Website getrennt eingerichtet wurde.

Den Service wird es ab dem 11. März 2022 ein Jahr lang geben, und während dieses Zeitraums werden etwa 25 Millionen Silthereum als Zinsen ausgezahlt werden. Die Nutzer können Einsätze ab einem Silthereum tätigen und ab einer Stunde nach dem Einsatz kostenlos Silthereum beanspruchen.

Der Staking-Service wird voraussichtlich eine allgemeine Vergrößerung des Nutzerzustroms und der Mitwirkung an der Spiel-Tokenomie zur Folge haben, sowie mittel- bis langfristig positive Auswirkungen auf die Token-Preisstabilisierung haben.

ROS ist ein authentisches 4X-Blockchain-Spiel. Seit dem 25. des letzten Monats wurde es in rund 170 Ländern auf der ganzen Welt, ausgenommen Korea, China usw., in acht Sprachen betreut. Das Spiel bietet nicht nur massive Kriegsführung in Echtzeit, sondern auch aufwendig gestaltete Kriegsschiffe und Planeten in einem riesigen Universum.

Bis zum 18. dieses Monats findet zum Start von ROS ein Airdrop-Event statt, bei dem die Nutzer verschiedene Herausforderungen bewältigen und dann bis zu 60 Silthereum-Token pro Los erhalten.

Beim offiziellen Spielstart hat ROS als Service mit acht Servern angefangen. Da jedoch gleich nach der Veröffentlichung eine enorme Anzahl von Nutzern hereinströmte, kamen ständig neue Server hinzu, und derzeit sind insgesamt 28 Server in Betrieb. Entsprechend dem Trend zu einer Erhöhung der Nutzerzahl in der Zukunft ist eine Erweiterung um zusätzliche Server im Gespräch.

Wemade bietet die globale Blockchain-Plattform WEMIX an, auf der Spiele aller Art in Blockchain-Spiele umgewandelt werden können. Derzeit werden bereits etliche Spiele auf WEMIX unterhalten, das Ziel ist aber, bis Ende 2022 auf 100 Spiele zu kommen, deren Hauptwährung der WEMIX Token ist.

