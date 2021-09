Lilium: Bereit abzuheben? – Der Spac fliegt schon mal los!

Bis zur Short-Attacke von Wolfpack Research war die Aktie von Ehang, einem chinesischen Passagier-Drohnen-Hersteller eine richtige Erfolgsgeschichte an der Wall Street. Von 8 Dollar startete die Aktie in rund 5 Monaten auf 124 Dollar durch. Als erste Zweifel an der Story aufkamen, sorgte eben Wolfpack Research für ein schnelles Ende des chinesischen Highflyers und für viele lange Gesichter unter den Anlegern. Jetzt kommt der deutsche Konkurrent Lilium über den Spac Qell Aquisition Corp. an die Börse. Wird es eine ähnliche Erfolgsgeschichte oder hat Ehang zu viel verbrannte Erde hinterlassen?

Piper Sandler sieht fast Verdopplungs-Potenzial

Die Experten der amerikanischen Investmentbank sehen eine große Chance für risikofreudige Anleger, die sich für das Thema Luft-Taxi begeistern können. „„Diese Art von Investition ist nicht jedermanns Sache. Lilium wird in den nächsten Jahren keine Einnahmen erzielen und mit ziemlicher Sicherheit wird mehr Kapital benötigt. Eine größere Volatilität scheint wahrscheinlich.“ Die Beschreibung eines Witwen- und Waisenpapiers sieht mit Sicherheit anders aus. Wer aber bereit ist dieses Risko zu gehen, der könnte laut Piper Sandler dafür belohnt werden. Die Experten sehen ein erstes Kurzziel von 17 Dollar, was zum Zeitpunkt der Analyse ein Potenzial von rund 80 Prozent bedeutete.

Anleger beißen an

Aktuell können mutige Anleger die vollen 80 Prozent Kurszuwachs, die laut Piper Sandler möglich sind nicht mehr ausschöpfen. Der Spac startet heute mit einem Kursgewinn von fast 8 Prozent in den Tag und hat die Marke von 10 Dollar wieder hauchdünn überschritten.

Ein Versuch wäre es wert

Aktuell sind zwar eher richtig teure Langstreckenflüge ins All in aller Munde, aber der Kurzstrecke mit emissionsfreien Flügen dürfte eher die Zukunft gehören. Bis es wirklich einen richtigen Verkehr mit kleinen Flugtaxis gibt, dürfte noch ein gute Zeit vergehen. Ganz zu schweigen von den regulatorischen Dingen, die beachtet werden müssen, wenn viele von den neuen Flugmaschinen sich in der Luft befinden. Was Piper Sandler zum Kapitalbedarf von Lilium sagt, dürfte auch ziemlich sicher eintreten. Trotzdem könnte sich die Idee durchsetzen. Wer mutig genug ist, sollte ein klitzekleines Tänzchen mit der Aktie wagen.

Von Markus Weingran

Foto: T. Schneider / Shutterstock.com