Cloudflare - führt die Erholung bei Cybersicherheits-Aktien an

Ursprünglich als Content Delivery Network (CDN) gestartet, hat sich Cloudflare zu einem breit aufgestellten Enabler für GenAI, Zero Trust Security und Developer Services entwickelt. Trotz dieser Diversifikation behauptet sich das Unternehmen mit 8 % Marktanteil als weltweit drittgrößter CDN-Anbieter – und gleichzeitig als am schnellsten wachsender Player in diesem Segment (28 % YoY, 31 % CAGR).Cloudflare hat von Morgan Stanley das Prädikat „Best Athlete“ im Software-Sektor erhalten – eine Auszeichnung, die auf Innovationstempo, Marktstellung, finanzielle Performance und Anpassungsfähigkeit basiert. In diesem Zuge wurde das Kursziel deutlich von 150 auf 225 US-Dollar angehoben, das Rating bleibt „Overweight“.Mit einem Kursplus von +70 % YTD outperformt Cloudflare deutlich den breiten Software-Sektor (iShares Tech-Software ETF: +8,4 %).

