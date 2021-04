LINDE - Ausbruchsversuch läuft an

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 242,150 € (XETRA)

Die Linde-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 134,50 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde lange von einer oberen Pullbacklinie begrenzt. Am 29. März 2020 gelang der Ausbruch über diese Trendlinie.

Nach einem Hoch bei 241,70 EUR setzte der Wert noch einmal auf diese Trendlinie zurück. Seit Freitag attackiert er das Hoch bei 241,70 Eur. Heute notierte die Aktie bereits auf einem neuen Allzeithoch bei 242,65 EUR.

Rally hat noch Potenzial

Damit deutet sich eine weitere Rally in der Linde-Aktie an. Diese kann zunächst zu Gewinnen bis ca. 247,50 EUR und später möglicherweise sogar zu Gewinnen bis ca. 290 EUR führen.

Ein Rückfall unter das letzte Konsolidierungstief bei 235,90 EUR wäre aber ein klarer Rückschlag für die Bullen und könnte zu Abgaben in Richtung an den EMA 50 bei aktuell 226,48 EUR und sogar in Richtung 216,00 EUR führen.

