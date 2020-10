LINDE - Massive Unterstützung voraus

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 185,800 € (XETRA)

Nach dem die Linde-Aktie in den vergangenen Wochen immer wieder am EMA50 im Tageschart bärisch abgeprallt ist, kam es zunächst zu einer bullischen Reaktion am EMA200. Doch das bullische Muster wurde an der 200,00 EUR-Marke abgewürgt. Gestern versuchten sich die Bullen erneut an der 200-Tage-Linie dagegen zu stemmen. Doch heute eröffnete der DAX-Titel unter dieser vielbeachteten Durchschnittslinie. Wohin könnte die Reise nun gehen?

Bullische Reaktion an der 180,00 EUR-Marke erwartet

Aktuell notieren die Wertpapiere bei rund 186,00 EUR. Der EMA200 verläuft bei 192,31 EUR. Ein Tagesschlusskurs über dieser Durchschnittslinie ist heute recht unwahrscheinlich. Daher muss man mit dem Bruch dieser Unterstützungslinie rechnen. Morgen könnten Anschlussverkäufe den Titel auf die 180,00 EUR-Marke drücken. Auf diesem Kursniveau wird dann mit einem bullischen Reversal gerechnet.

Sollte dieser Fahrplan sich so gestalten wie gewünscht, müsste man die Aktie morgen sehr engmaschig beobachten und in den unteren Zeitebenen nach kleineren Umkehrsignalen suchen, um dann einzusteigen. Die kurzfristige Zielzone liegt bei 200,00 EUR. Man könnte allerdings an der 200-Tage-Linie bereits Teilgewinne mitnehmen.

Der Stopp sollte bei rund 172,50 EUR liegen. (Tagesschlusskursbasis)

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

Linde PLC

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)