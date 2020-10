Lockdown-Gefahr: Wie unberechenbar bleibt der Markt? - n-tv Zertifikate vom 23.10.2020

Auch in Deutschland verschärft sich die Corona-Krise merklich. Der Dax ® tauchte in dieser Handelswoche an mehreren Tagen ab und verharrt in der schon länger anhaltenden Seitwärtsbewegung. Wie Anleger gerade diese Marktphase nutzen können, darüber spricht Bianca Thomas von n-tv mit Christian Köker von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6058GA4b6►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6059GA4bB# dax #konjunktur #bonuszertifikate